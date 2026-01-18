Teresa Socci compie 90 anni: augurissimi

COLLETORTO. Da Colletorto, un abbraccio lungo novant’anni: Teresa Socci festeggia i suoi 90 anni.

Novant’anni di vita, di memoria, di affetti. E oggi, mentre il tempo le regala il traguardo dei novant’anni, la sua famiglia le dedica un augurio che è anche promessa: continuare a custodire il suo esempio, la sua forza, la sua tenerezza.

“Buon compleanno dalla tua grande famiglia” non è solo una frase: è un coro di voci, un intreccio di vite che riconoscono in Teresa Socci un punto fermo, una luce discreta ma costante. Da Colletorto, con amore e riconoscenza, si leva un brindisi alla sua longevità, alla sua saggezza, alla sua inesauribile capacità di amare.