Un anno da rileggere, non da archiviare: il 2025 come tempo di verità nelle parole del vescovo

TERMOLI. La fine di un anno è quasi sempre un esercizio meccanico: si chiude una pagina, si passa oltre, si archivia. Numeri, promesse, bilanci, qualche slogan di circostanza. L’omelia pronunciata dal vescovo Claudio Palumbo nella Messa di ringraziamento di fine anno nella Cattedrale di Termoli rompe questa consuetudine e propone una domanda più scomoda: il 2025 è stato semplicemente un anno che è passato, oppure un tempo che ci ha interrogato?

Il punto di partenza non è ciò che è andato bene o male, ma il modo in cui il tempo è stato vissuto. Il 2025 viene restituito come un anno attraversato, non consumato. Un tempo che non si lascia ridurre a una sequenza di eventi, ma che chiede di essere interpretato. È un cambio di prospettiva netto, soprattutto in una stagione storica in cui tutto viene misurato in termini di rendimento, efficienza, visibilità.

Dentro questa cornice si colloca anche il cambiamento alla guida della diocesi di Termoli-Larino. Non come fatto burocratico, ma come passaggio simbolico che invita a una rilettura più ampia della comunità e del suo cammino. Il messaggio è chiaro: la storia non è mai neutra, e ogni passaggio chiede responsabilità, memoria, discernimento.

Uno dei fili conduttori più forti è il tema della fragilità. Il 2025 non viene raccontato come un anno lineare o pacificato, ma come un tempo segnato da prove, fatiche, paure, lutti, smarrimenti. È un riconoscimento esplicito di ciò che molte persone hanno vissuto, spesso in silenzio. In questo senso, l’omelia evita la tentazione di una spiritualità evasiva e sceglie di stare dentro le crepe della realtà.

L’immagine delle impronte sulla spiaggia diventa allora una chiave di lettura potente: quando il cammino sembra impossibile, quando le forze vengono meno, non è l’abbandono a segnare il tempo, ma una presenza che sostiene. È una visione che restituisce dignità anche ai momenti più umilianti, a quelle stagioni in cui non si è protagonisti ma portati.

Il cuore del bilancio del 2025 è però la parola “gratitudine”. Non come sentimento consolatorio, ma come atto critico. Dire grazie significa rimettere ordine, riconoscere che il tempo non è una proprietà privata e che non tutto è dovuto. In una società che vive di rivendicazioni permanenti e di frustrazione collettiva, la gratitudine diventa un gesto controcorrente, quasi sovversivo.

Da qui nasce una riflessione più ampia sul tempo stesso. Il 2025 non è presentato come un ciclo che si chiude e ricomincia uguale a sé stesso, ma come un tempo opportuno, carico di significato. Non un destino da subire, né una corsa cieca verso il futuro, ma uno spazio in cui ogni scelta ha peso, ogni relazione lascia un segno.

Il riferimento alla Croce che resta salda mentre il mondo gira introduce una critica esplicita alla cultura della precarietà assoluta. In un anno segnato da instabilità geopolitiche, crisi sociali, guerre e incertezze economiche, il messaggio è netto: senza un centro, tutto diventa fragile. Senza riferimenti, il tempo si riduce a rumore.

Il bilancio di fine anno non elude nemmeno il tema del fallimento. Anzi, lo assume. Il 2025 è stato anche un anno di regressi, di occasioni mancate, di errori. Ma qui avviene lo scarto decisivo: il valore di un anno non si misura solo da ciò che produce, ma da ciò che rivela. E spesso sono proprio i fallimenti a svelare ciò che conta davvero.

Il passaggio al nuovo anno non viene caricato di aspettative irrealistiche. Non c’è l’illusione che il cambiamento del calendario risolva ciò che è rimasto aperto. C’è piuttosto un gesto di affidamento, che non è fuga ma consapevolezza del limite. Il futuro non viene negato, ma depotenziato nella sua dimensione ansiogena.

L’immagine finale della stella, di Maria come punto di orientamento, chiude idealmente questo bilancio del 2025. Non come rifugio spirituale, ma come invito a non perdere la rotta quando il mare è agitato. Guardare la stella significa non lasciarsi trascinare dalle onde del risentimento, della paura, della disperazione.

Il messaggio conclusivo è netto: la pace non è un prodotto automatico della storia, ma una responsabilità interiore. Senza pace nei cuori non esiste pace nel mondo. È una sintesi che parla alla Chiesa, ma anche alla società, alla politica, alle comunità locali.

Il 2025, così riletto, non è stato un anno semplice. Ma è stato un anno che ha chiesto verità. E forse è proprio questo il bilancio più onesto che si possa fare: non tutto è stato risolto, non tutto è stato compreso, ma il tempo non è passato invano.

