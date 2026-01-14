Barbara De Rossi inaugura la stagione teatrale di Guglionesi

GUGLIONESI. La stagione teatrale 2026 del Teatro Fulvio prende il via domenica 18 gennaio alle ore 18.00 con lo spettacolo “Made in Italy”, interpretato da Barbara De Rossi. Lo spettacolo unisce recitazione, musica dal vivo e video art, grazie al contributo di Samanta Chieffallo, Simona Bettoni e Ilaria Giorgi e alle proiezioni di Emanuele Rossi.

Ispirato al celebre Gran Tour del Settecento e Ottocento, “Made in Italy” invita il pubblico a intraprendere un viaggio attraverso le bellezze e le suggestioni del nostro Paese. Tra monumenti, città e melodie che hanno segnato la nostra storia, lo spettacolo racconta l’Italia di ieri e di oggi, ricordando quanto sia prezioso conoscere la propria identità culturale e prendersi il tempo per guardarsi dentro.

Un’esperienza teatrale che unisce emozione, memoria e arte, ideale per iniziare la stagione con uno spettacolo che parla di viaggi, scoperte e legami con il territorio.

Biglietti e prevendite:

Botteghino Teatro Fulvio: 17.00 – 19.00

17.00 – 19.00 Rivenditori autorizzati e su ciaoticket.com

Per informazioni: 327 9566623.

AZ