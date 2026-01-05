“Come in un déjà vu” il nuovo singolo di Antonio Biallo e Patty Capone

TERMOLI. Dal 23 dicembre è disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali “Come in un déjà vu”, il nuovo singolo di Antonio Biallo feat. Patty Capone, un brano che mescola pop-romantico e musica d’autore, creando un equilibrio tra melodia orecchiabile e profondità emotiva. La canzone racconta una storia d’amore intensa, fatta di passione, rimpianto e speranza, mentre gli arrangiamenti valorizzano ogni sfumatura delle due voci, con una performance intensa che cattura l’ascoltatore fin dal primo ascolto.

Il brano, edito da La mia song di Remo Elia, vede la collaborazione di autori di spicco come Luca Sala, Daniele Piovani e Ilenia Smedile, ed è pensato per rimanere impresso nella memoria grazie a una melodia immediatamente riconoscibile. “Come in un déjà vu” segna anche un momento di evoluzione artistica per entrambi gli interpreti, fondendo liriche sincere e produzione curata, capaci di emozionare e coinvolgere.

Antonio Biallo, nato a Taranto il 16 maggio 1966, cresce in una famiglia di musicisti e coltiva fin da piccolo la passione per la musica. Autodidatta, suona chitarra, basso e tastiere e inizia a esibirsi come solista già dall’età di 8 anni. La sua carriera spazia dai palchi locali alle orchestre, fino ai piano bar, consolidando esperienza e professionalità. Incontra Patty Capone nel 1989, con cui forma un duo tuttora attivo dagli anni ’90, partecipando a programmi televisivi nazionali e collaborando a progetti musicali importanti.

Patty Capone (all’anagrafe Patrizia Capone), originaria di Taranto, è nota anche per la partecipazione alla terza edizione di The Voice Senior (2023). Dopo una carriera come sottoufficiale della Polizia di Stato, ora in pensione, ha consolidato la propria carriera musicale con singoli come “La vita decide quando vuole”, dedicato alla sensibilizzazione sull’Alzheimer, e “I’m feeling you” feat. Daniele Piovani. Nel 2025 ha ricevuto il Premio Nazionale Gino Santercole e il Premio Internazionale Athena d’Oro, riconoscimenti alla sua interpretazione dei testi e alla sua forza artistica.

Il futuro musicale di Patty è già segnato: il prossimo 8 marzo uscirà il suo nuovo inedito “Io da domani”, un brano dedicato alla forza e alla resilienza femminile, un inno alla rinascita, alla speranza e alla determinazione.

Per seguire le novità e i prossimi eventi live, Antonio e Patty invitano tutti a seguire le loro pagine social: un’occasione per vivere da vicino la passione e l’emozione di due artisti uniti dalla musica e dalla vita.