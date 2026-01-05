Don Elio Benedetto chiude l’anno giubilare con un tour di speranza

PALATA. L’opera di evangelizzazione attraverso la musica ha trovato in don Elio Benedetto, parroco della Parrocchia Santa Maria la Nova in Palata, un interprete d’eccezione capace di trasformare le note in preghiera e il palcoscenico in un pulpito moderno.

Nel corso del dicembre 2025, il sacerdote e cantautore molisano ha concluso un ambizioso tour di musica cristiana che ha attraversato il territorio regionale, portando con sé un messaggio di fede profonda in occasione del Giubileo appena concluso. Questo percorso non è stato solo un insieme di appuntamenti canori, ma un vero e proprio itinerario spirituale volto a scuotere le coscienze e ad avvicinare i fedeli al mistero divino attraverso il linguaggio universale della melodia.

La musica di don Elio è diventata così il punto di partenza per percorsi di approfondimento interiore, permettendo a ogni ascoltatore di ritrovare quella dimensione trascendente spesso soffocata dal rumore del quotidiano, integrandosi perfettamente nelle finalità di rinnovamento del Giubileo appena trascorso.

Una melodia di speranza per chiudere l’anno giubilare

I tre concerti tenutisi nel mese di dicembre hanno rappresentato il degno finale per l’anno giubilare, un periodo di grazia che la Chiesa ha dedicato alla riflessione e alla riconciliazione.

Il tema centrale che ha fatto da filo conduttore a queste ultime tappe è stato quello della Speranza, virtù teologale che don Elio ha saputo declinare con estrema sensibilità, rendendola tangibile e accessibile a tutti. In un mondo segnato da incertezze, la voce del sacerdote è risuonata come un invito a guardare oltre l’orizzonte del visibile, ricordando che la speranza cristiana non è un semplice ottimismo umano, ma la certezza della presenza di Dio nella storia.

Questo spirito ha animato le piazze e le chiese coinvolte, trasformando gli eventi in momenti di comunione collettiva dove il canto si è fatto testimonianza viva di una fede che non teme le sfide del tempo presente.

Il calore della devozione a San Giuliano del Sannio

Il viaggio musicale e spirituale ha avuto uno dei suoi momenti più alti il 6 dicembre 2025 a San Giuliano del Sannio.

In questa occasione, il tema della Speranza si è intrecciato armoniosamente con la figura di San Nicola, patrono della comunità e simbolo di carità operosa. Don Elio ha saputo valorizzare la figura del Santo come faro di luce e custode dei più piccoli, sottolineando come la devozione popolare possa diventare il motore per un rinnovato impegno cristiano.

La figura di San Nicola, con il suo legame profondo verso i bisognosi, ha offerto lo spunto per una riflessione sulla speranza che si fa dono concreto verso il prossimo. L’accoglienza della comunità è stata straordinaria, dimostrando come il messaggio del Vangelo, quando veicolato con l’arte e la passione, riesca a toccare le corde più intime della devozione tradizionale, attualizzandola e rendendola vibrante di nuova vita.

Un raggio di luce per gli anziani e i sofferenti

La seconda data del trittico dicembrino è stata il 20 dicembre a Santa Croce di Magliano.

Il repertorio proposto ha spaziato dai successi storici della sua produzione a nuove interpretazioni, confermando la sua capacità di saper interpretare i sentimenti di un popolo che cerca nella musica una risposta alle domande di senso della vita.

Proprio durante la tappa di Santa Croce di Magliano, don Elio ha voluto dare un significato profondo alla sua missione recandosi presso l’Istituto “Sacro Cuore”. In questo luogo di cura, dove risiedono persone anziane e fragili, il cantautore ha portato la Speranza a chi spesso vive la solitudine e il peso degli anni.

Cantare per gli anziani ha significato onorare le radici della nostra società, offrendo loro una carezza spirituale attraverso le note. La musica ha agito come un balsamo sulle ferite dell’anima, trasformando il dolore e la stanchezza in un momento di gioia condivisa, dove il sorriso dei nonni ha rappresentato il premio più grande per l’impegno pastorale di don Elio.

L’emozione di una preghiera cantata tra antico e moderno

Durante l’intero tour, don Elio ha saputo commuovere profondamente i cuori dei convenuti attraverso scelte musicali di grande impatto.

Particolarmente suggestiva è stata la sua versione dell’Hallelujah di Cohen, rimodulata con le parole della Kalenda di Natale, creando un ponte poetico tra la tradizione liturgica e la sensibilità contemporanea.

Non è mancata l’esecuzione del brano inedito dedicato all’Angelo custode, che ha invitato i fedeli a riscoprire la presenza protettrice degli spiriti celesti nel cammino quotidiano. Queste interpretazioni hanno mostrato la versatilità di un artista che non si limita a eseguire brani, ma che “abita” le parole, trasformando ogni nota in un atto di adorazione e di amore verso il Creatore.

La speranza dell’eterno

L’ultimo appuntamento del 28 dicembre a Sepino è stato caratterizzato da una carica emotiva senza pari.

Il concerto e la Celebrazione Eucaristica che lo ha preceduto sono stati vivificati dalla memoria di Vittorio Arcari, un giovane della comunità scomparso prematuramente.

Don Elio ha saputo annunciare con forza la Speranza nella vita eterna in Cristo. La morte non ha l’ultima parola nel messaggio cristiano, e la musica ha cercato di squarciare il velo della tristezza per mostrare la luce della Risurrezione.

Il ricordo di Vittorio è diventato l’occasione per ribadire che il legame dell’amore non si spezza con la fine della vita terrena, ma si trasfigura nella gloria di Dio, dove ogni lacrima sarà asciugata.

Il sogno che apre le porte del cielo

Proprio a Sepino, uno dei momenti più toccanti è stato l’esecuzione del brano intitolato “Il Sogno”, che esprime in modo mirabile la Speranza che trova il suo compimento in Gesù Cristo.

Attraverso un testo evocativo e una melodia avvolgente, “Il Sogno” ha rappresentato il manifesto spirituale dell’intero tour, invitando i fedeli a non smettere mai di desiderare l’infinito.

Gli sguardi dei presenti hanno testimoniato quanto questa visione sia necessaria per affrontare le fatiche umane con un cuore colmo di fiducia e di pace interiore.

Un’eredità di fede raccolta nel cuore della gente

A conclusione di questa intensa trilogia di eventi, resta la certezza di un seme piantato con cura e dedizione.

Don Elio Benedetto ha ricevuto una grande accoglienza in ogni luogo visitato, con manifestazioni di affetto e partecipazione che vanno ben oltre il semplice consenso artistico.

Il coinvolgimento dei presenti ha dimostrato che la musica cristiana di evangelizzazione è uno strumento potente per raggiungere anche i lontani e per rinvigorire la fede di chi già crede.

Il messaggio spirituale intriso in ogni nota è arrivato dritto a destinazione, lasciando un segno indelebile nelle comunità di San Giuliano del Sannio, Santa Croce di Magliano e Sepino.

Don Elio continua così la sua missione di parroco e artista, consapevole che la bellezza può essere davvero la via privilegiata per condurre l’uomo contemporaneo all’incontro con il Divino.