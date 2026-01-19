“Frankenstein” prende vita al Liceo Artistico Jacovitti

TERMOLI. Il Liceo Artistico Jacovitti trasforma lo studio in spettacolo. A conferma di questa vocazione, venerdì 8 gennaio gli studenti hanno portato in scena “Frankenstein”, una performance che ha unito teatro, scenografia e creatività in un progetto laboratoriale unico. L’iniziativa, realizzata grazie al progetto PNRR “Scuola Aperta”, ha riscosso grande successo e dimostra quanto questo indirizzo possa essere valorizzato ulteriormente.

I docenti e i ragazzi del Jacovitti ci hanno scritto per raccontare come intendono continuare a sviluppare questo tipo di progettazione artistica, in piena sintonia con la filosofia del liceo:

“Venerdì 8 gennaio, a conclusione di due laboratori messi in atto grazie al progetto PNRR ‘Scuola Aperta’, ha preso vita la performance ‘Frankenstein’.

Un percorso creativo che ha unito parola, movimento, immaginazione e costruzione scenica: è questa l’esperienza che un folto gruppo di studentesse e studenti del Liceo Artistico ‘Jacovitti’ ha vissuto nei laboratori di Teatro e Scenografia, guidati dagli esperti Laura Margherita Di Marco, docente di teatro, e Nicola Macolino, regista e scenografo, sotto la supervisione delle docenti tutor Maria Carmen Macchiagodena e Marianna Giordano.

Il lavoro finale ha preso liberamente ispirazione dal romanzo Frankenstein, il moderno Prometeo di Mary Shelley: non la semplice riproposizione della celebre storia, ma un’esplorazione dei suoi personaggi e dei temi universali che li animano — crescita, formazione, conoscenza, diversità, emarginazione, solitudine, amore, ambizione, ricerca di sé — temi che possiamo sicuramente ravvisare nella vita degli adolescenti di oggi.

Attraverso un’attività nuova e coinvolgente per gli studenti del nostro liceo — che al triennio si specializzano negli indirizzi di Arti Figurative e Architettura e Ambiente — il teatro è diventato un luogo di incontro tra competenze differenti: dalla costruzione delle scene al lavoro sul corpo e sulla voce, dalla progettazione visiva alla riflessione critica. Il progetto è stato così un’occasione preziosa per scoprire talenti nascosti, valorizzare abilità diverse e sperimentare quanto la creatività, quando condivisa, possa trasformarsi in una vera esperienza di crescita.

È così che anche i risultati di questo laboratorio sono il frutto di una costante del liceo artistico: coltivare le differenze. Come nel Frankenstein, ispirato e reinventato dagli studenti, le conoscenze prendono vita attraverso la didattica laboratoriale: la letteratura diventa drammaturgia, l’architettura, la geometria e la fisica costruiscono lo spazio scenico, il disegno, la musica e la moda danno forma a scenografie e costumi. Qui si impara creando, sperimentando e scegliendo strade nuove, fuori dallo standard, oltre i modelli. Un percorso formativo che valorizza differenze, originalità e il coraggio di uscire dagli schemi, perché è proprio lì che nascono le idee nuove.

La didattica laboratoriale è una costante del liceo artistico: sperimentare, progettare, sbagliare e ricomporre per creare. Questo è un luogo per chi non ama le strade già tracciate, per chi pensa in modo diverso, per chi vuole trasformare le proprie idee in forme, suoni, immagini e storie.

Le storie degli altri, ma soprattutto la storia di sé.

