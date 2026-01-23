“I’m hurricane”, la trasformazione di Carola Talia

GUGLIONESI. Ci sono voci che non cercano scorciatoie, che preferiscono il tempo allo slancio improvviso e la crescita alla fretta di apparire. È una traiettoria silenziosa ma solida quella di Carola Talia, che nella notte ha pubblicato il suo secondo singolo, “I’m Hurricane”, a sette anni di distanza dal debutto discografico.

Un ritorno che non nasce dall’urgenza, ma dalla consapevolezza.

Il rapporto di Carola Talia con la musica si costruisce soprattutto dal vivo. Dopo le prime esperienze come solista, entra a far parte della band Nameless, con la quale si esibisce in diversi contesti, affinando il proprio linguaggio artistico e il legame con il palco. La dimensione live diventa il luogo naturale in cui la voce prende forma e carattere.

Parallelamente, Carola porta avanti il proprio percorso personale e accademico, arrivando alla laurea senza mai mettere da parte la musica. Anzi, proprio in questi anni sceglie di approfondire lo studio del canto e della tecnica vocale, lavorando con costanza su se stessa e sulla propria identità artistica.

Nel 2019 pubblica il suo primo singolo, “Back to the Ground”, un esordio che segna l’ingresso ufficiale nel mondo discografico. Il brano racconta un’artista in divenire, con una vocalità intensa e influenze soul e blues, più interessata al percorso che al risultato immediato.

Negli anni successivi, l’attività live resta centrale. Tra le esperienze più significative c’è la partecipazione al Good Time Blues Festival, contesto che valorizza la musica suonata e autentica e che conferma la sua affinità con sonorità profonde e viscerali.

Lo scorso anno, Carola Talia sceglie di rimettersi in gioco partecipando a The Coach, un format musicale abruzzese, dove incontra il produttore di una casa discografica con cui oggi collabora, aprendo una nuova fase del suo percorso artistico.

A proposito del nuovo singolo, Carola racconta: “Dopo 7 anni, torno con un nuovo singolo. I’m Hurricane è fuori ora. Sono emozionata, grata. Questo brano mi sta particolarmente a cuore perché racconta la trasformazione di una donna che non chiede più il permesso di esistere, di sentire, di esplodere. Non si scusa per la sua intensità: la rivendica.

L’uragano non è distruzione fine a sé stessa, ma rinascita, pulizia, verità.

È una dichiarazione di indipendenza emotiva e identitaria: ‘Non sono più la tua quiete. Sono la tempesta che non puoi fermare’. Con questa canzone, la voce femminile si fa vento, pioggia, tuono. Non per ferire, ma per affermare: ‘Io sono qui, e non mi piego più.”

Il brano, disponibile su Spotify, segna quindi non solo il ritorno discografico di Carola Talia, ma una vera e propria rinascita artistica e personale, una voce che cresce, si afferma e non teme più di esprimere la propria intensità.

Dopo sette anni, il silenzio discografico si interrompe: “I’m Hurricane” non è solo una canzone, ma la dichiarazione di un’artista che ha scelto di tornare con forza, autenticità e consapevolezza.

Alberta Zulli