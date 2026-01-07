La chiusura del 2025 nei vari concerti di TermoliMusica

TERMOLI. “L’epifania tutte le feste porta via”, recita il vecchio detto: come ogni anno, la Befana ha ufficialmente chiuso il periodo natalizio, e con esso è calato anche il sipario sulla rassegna Termoli Musica 25, che ha portato nella città di Termoli numerosi concerti e appuntamenti musicali durante le festività.

Il coro Voices’ Power ha aperto gli spettacoli musicali il 27 dicembre al Cinema Sant’Antonio, con un concerto magico che ha portato sul palco tutta l’energia del gospel, fondendo tradizione e modernità in uno spettacolo emozionante e coinvolgente per tutto il pubblico.

Il 28 dicembre un doppio appuntamento all’Auditorium comunale ha deliziato gli spettatori. Nella Matinée À la Française si è esibito il vincitore del Concorso Internazionale “Prodigi della Musica per 4 stagioni di Termoli 2024” Giuseppe Olivieri, sassofonista, accompagnato al pianoforte da Viviana Di Rita: i due giovani artisti hanno eseguito brani di Klosé, Debussy, Ravel e Bizet/Borne interpretandoli brillantemente, riscuotendo ampio successo tra il pubblico.

In serata invece è stata la volta del vincitore del Concorso Internazionale “S. Mercadante” di Noci, il duo composto dalla clarinettista Beatrice Anna Aragona e dalla pianista Yulia Moseychuk: entrambe bravissime ed eccellenti nell’esecuzione di fantasie e sonate di Schumann, Debussy, Lovreglio e Poulenc, hanno riscosso applausi calorosi in sala.

Un altro giovanissimo musicista, il trombonista Massimiliano Nese vincitore del Concorso Internazionale Borsa di Studio “M. Giorgetti” della Filarmonica della Scala di Milano, si è esibito il 29 dicembre sempre all’Auditorium comunale, accompagnato al pianoforte dal fratello Christian Pio Nese. Nel programma musiche di Bach, Marcello, Pergolesi, Telemann, von Weber e Saint-Saëns, che hanno stupito gli ascoltatori per l’elevata capacità interpretativa dei musicisti e il perfetto affiatamento.

La gran chiusura dell’anno e della stagione è stata infine il 30 dicembre, affidata al M° Piero Ricci e al suo spettacolo “Ti Racconto il Molise”, tenutosi al Cinema S. Antonio insieme ad artisti quali Paolo Zampogna (fagotto), Morris Capone (contrabbasso), Emilia Akhtyamova (pianoforte), Francesco Esposito (percussioni), Gianluigi Di Lauro (mandoloncello), Antonio Di Lauro (mandolino), Flavio Brunetti (voce recitante), Alenuccio Palladino (tecnico video), con un repertorio musicale ricco di pathos e con la proiezione di immagini storiche e paesaggistiche particolarmente rappresentative del Molise.

Come sempre Termoli Musica ha portato la grande musica di qualità, con artisti rinomati a livello internazionale e sempre con occhio attento sui talenti emergenti, primi premi in concorsi nazionali, perché l’arte inizia dai giovani per potersi esprimere in tutta la sua forza nella maturità.

Il direttore artistico di Ondeserene Pino Nese ha ringraziato i partner istituzionali della rassegna, quali il Ministero della Cultura Italiano, La Regione Molise, il Comune di Termoli, l’Azienda Soggiorno e Turismo della Regione, la rete di associazioni locali, nazionali e internazionali, la stampa, gli sponsor e soprattutto il pubblico, sempre presente ed entusiasta.

Con l’auspicio di poter sempre offrire un servizio culturale, oltre che un momento di aggregazione sociale alla popolazione del basso Molise, l’appuntamento è alla XXII edizione di Termoli Musica 2026.

OndeSerene