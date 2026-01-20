Luca, Federica e la zampogna molisana: il suono dei Pacchi di Affari Tuoi porta 65mila euro

MOLISE. Affari Tuoi, serata molisana: Luca e Federica da Rocchetta al Volturno rinunciano ai 100mila nel pacco e accettano l’offerta da 65mila.

Una puntata tesa, vibrante, costruita tiro dopo tiro come una scalata emotiva che ha portato il Molise – ancora una volta – al centro della scena nazionale. Luca e Federica, coppia di Rocchetta al Volturno, hanno affrontato il Dottore con una lucidità rara, alternando coraggio e prudenza in una partita che sembrava scritta per diventare un caso emblematico della stagione di Affari Tuoi. E lo è diventata, accompagnata dal suono della tipica zampogna.

La loro corsa si è accesa quando il tabellone, ormai ridotto all’essenziale, mostrava ancora i due premi più pesanti: 100mila e 300mila euro. Una situazione di equilibrio perfetto, quattro blu e quattro rossi, con il famigerato pacco ballerina ancora da scovare. La tensione cresceva mentre il Dottore rilanciava, prima a 35mila, poi a 40mila, fino a un’offerta da 75mila euro che la coppia ha deciso di tritare, scegliendo di continuare a giocare.

Il momento di svolta arriva quando il Trentino Alto Adige rivela i 300mila euro: un colpo durissimo, che riduce la partita a un duello secco tra 30mila e 100mila. È qui che entra in scena il destino, letteralmente: le carte del Dottore determinano l’ultima mossa, stabilendo un’offerta fissa da 65mila euro. Una cifra importante, concreta, che Luca e Federica valutano con attenzione, consapevoli che nel loro pacco potrebbe esserci il premio da 100mila.

La scelta finale è un atto di maturità: accettano i 65mila euro, affidandosi alla logica più che all’azzardo. E quando il pacco numero 2 viene aperto, la verità arriva secca: dentro c’erano davvero i 100mila euro. Una rinuncia? Forse. Una sconfitta? Assolutamente no. Perché 65mila euro restano un risultato enorme, conquistato con lucidità, sangue freddo e una presenza scenica che ha portato Rocchetta al Volturno – e con essa tutto il Molise – sotto i riflettori di Rai1.

Una puntata che conferma ancora una volta quanto il Molise, quando arriva in televisione, sappia lasciare il segno: con autenticità, misura, e quella capacità tutta nostra di trasformare ogni storia in un racconto collettivo. Luca e Federica tornano a casa con 65mila euro e con una serata che resterà nella memoria dei molisani.

EB