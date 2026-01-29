Sabato il grande varietà: seconda data di Jamme Bbelle verso il sold-out

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Cresce l’attesa per il secondo appuntamento del festival Jamme Bbelle, la rassegna firmata Uilt Molise che anche quest’anno sta registrando una risposta di pubblico sopra le aspettative. Per lo spettacolo di sabato – Questa sera… il varietà – restano ormai pochissimi posti disponibili nella Sala Polifunzionale del Mete, a conferma di un interesse che continua a premiare la formula del festival e la qualità delle compagnie ospitate.

A salire sul palco sarà la C.A.S.T. di Isernia, realtà storica del teatro molisano che da 25 anni attraversa generi e linguaggi, dai testi drammatici alla comicità, fino alle sperimentazioni che l’hanno resa una delle compagnie più riconoscibili della regione. La regia porta la firma di Salvatore Mincione Guarino e Giovanni Gazzanni, duo che negli anni ha costruito un repertorio capace di dialogare con il pubblico senza perdere profondità.

Lo spettacolo proposto a San Giuliano è un vero e proprio omaggio alla grande tradizione italiana del varietà, nato a Napoli a fine Ottocento e diventato poi patrimonio nazionale. Sul palco rivivranno atmosfere, ritmi e invenzioni che hanno segnato generazioni di spettatori: dai fratelli De Rege a Eduardo De Filippo, fino ai lampi di Gigi Proietti e di altri maestri che hanno trasformato il varietà in un genere popolare e colto allo stesso tempo.

La prima data ha già fatto registrare un’affluenza significativa e tutto lascia immaginare un nuovo sold out per il festival, che continua a confermarsi come uno dei momenti culturali più vivaci del territorio.

Info e prenotazioni: +39 327 956 6623.