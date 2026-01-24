CAMPOBASSO. Il neo‑vicedirettore del Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, Simone Sala, vola a Bangkok per rappresentare l’Italia al Thailand International Piano Festival, dove martedì 27 gennaio, alle 18.30, sarà protagonista di un recital di altissimo profilo alla Yamaha Music Hall.

Nominato da poche ore vice‑direttore del Perosi, Sala parte immediatamente per una nuova tappa della sua intensa attività internazionale, chiamato a celebrare il 270° anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart con un programma che attraversa tre secoli di scrittura pianistica: dalla limpida architettura classica della Sonata K332 di Mozart, al titanismo romantico di Liszt con Après une lecture du Dante, fino alla vertigine emotiva del tardo romanticismo russo di Rachmaninov, con i Preludi op. 23 n.1 e n.5 e gli Studi op.39 n.6 e n.9. Un percorso di intensità crescente, costruito per mettere in dialogo tradizione europea, virtuosismo moderno e profondità interpretativa.

La presenza di Sala rappresenta uno dei momenti di maggior rilievo del festival, che ogni anno convoca interpreti di fama mondiale, e conferma il pianista molisano come una delle voci italiane più autorevoli sulla scena internazionale, capace di unire rigore, sensibilità e un impatto emotivo riconosciuto dal pubblico e dalla critica.

L’esibizione a Bangkok assume inoltre un valore simbolico: celebra il genio mozartiano nel giorno della sua nascita e, allo stesso tempo, rafforza il ponte culturale tra la grande tradizione musicale europea e un pubblico globale sempre più attento alla qualità artistica.

EB