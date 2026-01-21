Teatro Savoia gremito e standing ovation per l’Orchestra del Conservatorio “Perosi”

CAMPOBASSO. Concerto inaugurale al Savoia: teatro gremito e standing ovation per l’Orchestra del Conservatorio “Perosi”.

Il Teatro Savoia esplode in un tutto esaurito che restituisce alla città la sua vocazione musicale più autentica. L’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025–2026 del Conservatorio “Lorenzo Perosi” si trasforma in un evento corale, identitario, capace di unire istituzioni, comunità e giovani talenti attorno a un’unica idea di cultura: alta, condivisa, necessaria.

Sul podio, il Maestro Lorenzo Castriota Skanderbeg guida una compagine orchestrale di sessanta giovani musicisti – studenti e docenti insieme – in un omaggio monumentale ai due titani della sinfonia tedesca, Johannes Brahms e Ludwig van Beethoven. Una lectio magistralis in forma di concerto che attraversa densità timbriche, architetture formali e tensioni drammatiche del grande repertorio europeo.

Il programma accende subito la sala con l’Ouverture “Accademica” op. 80 di Brahms, pagina nata per celebrare la vita universitaria e qui restituita con energia, precisione e brillantezza. A seguire, la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 di Beethoven, con quel celebre attacco che da secoli incarna la lotta dell’uomo contro il destino: un’esecuzione compatta, vigorosa, capace di conquistare il pubblico fino alla standing ovation finale.

In apertura, i saluti istituzionali della Presidente Rita D’Addona e del Direttore Ferdinando Muttillo hanno ribadito la missione del Conservatorio come luogo di formazione, ricerca, produzione artistica e responsabilità sociale. Al centro, la crescita dei giovani musicisti e il ruolo della Musica come veicolo di Pace, Bellezza e Cultura, con un appello chiaro alla responsabilità di ogni attore culturale.

La serata si è chiusa con un momento dedicato ai riconoscimenti. Il Prefetto di Campobasso Michela Lattarulo ha consegnato al Maestro Castriota una targa “con viva riconoscenza e profonda gratitudine per la magistrale direzione”. Un secondo premio è andato allo studente Gianluca Cristofaro, pianista, vincitore del Premio Nazionale delle Arti 2025, omaggiato dal Sindaco Marialuisa Forte e dal Presidente del Consiglio Regionale Quintino Pallante. La Presidente D’Addona, il Direttore Muttillo e il rappresentante del MU avv. Fabrizio Raimondo hanno poi consegnato un riconoscimento al Prefetto per il sostegno costante alle attività del Conservatorio.

Un’ulteriore targa è stata attribuita al personale organizzativo – Marco Fanelli, responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Produzione, e Martina Ursillo, assistente – premiati dal Vescovo di Campobasso Mons. Biagio Colaianni per l’impegno profuso nella realizzazione dell’evento.

Con questo concerto inaugurale prende avvio un calendario fitto di attività, produzioni, progetti internazionali e appuntamenti musicali che accompagneranno l’intera stagione 2025–2026, confermando il Conservatorio “Lorenzo Perosi” come presidio culturale imprescindibile per Campobasso e per l’intera regione.