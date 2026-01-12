Delfina Volley School Termoli batte l’Isernia

TERMOLI. La Delfina Volley School Termoli firma un’altra prova di forza tra le mura amiche, confermando con autorità il risultato dell’andata e imponendosi 3-0 sull’Izzi-Grafica Isernia Effesport. Una prestazione solida, intensa, capace di accendere l’aria gelida del palazzetto e di ribadire la crescita costante del gruppo guidato da mister Mottola.

Fin dal primo set le termolesi mostrano lucidità e controllo: nonostante qualche errore in battuta, la squadra riceve con ordine, costruisce con precisione e mette le proprie attaccanti nelle migliori condizioni per colpire. Il parziale non è mai realmente in discussione e si chiude 25-19, con la Delfina padrona del ritmo.

Nel secondo set arriva l’unico vero momento di difficoltà. L’avvio è più incerto, la lucidità cala e Isernia prova ad approfittarne. Mottola richiama le sue alla calma, la squadra riquadra il gioco, ritrova pazienza e poi accelera con decisione. Il sorpasso arriva nel momento chiave e il set si chiude 25-20, con Termoli nuovamente in controllo.

Il terzo parziale ricalca l’andamento del primo, ma con un finale più combattuto. Dopo un avvio equilibrato, le termolesi sfruttano al meglio tutte le uscite d’attacco nella seconda parte del set. Mottola è costretto a giocarsi entrambi i time-out per richiamare attenzione e ordine, ma la squadra risponde con maturità. Il gap viene recuperato e ribaltato, fino al 25-23 che sancisce il 3-0 definitivo.

Delfina Volley School Termoli vs Izzi-Grafica Isernia Effesport Isernia 3-0

(25-19; 25-20; 25-23).

EB