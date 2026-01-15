Delfina volley school Under 16 si aggiudica il derby

TERMOLI. Martedì scorso il girone unico dell’Under 16 femminile ha offerto uno dei momenti più attesi della stagione: il derby tutto termolese tra Delfina Volley Termoli e Molisana Termoli, una sfida che, come sempre, va oltre la semplice classifica.

La partita, combattuta e intensa fin dai primi scambi, ha visto prevalere la Delfina Volley Termoli, guidata dal tecnico Alfredo Mottola, per 3-1. La Delfina, con questo successo, consolida il proprio percorso nel girone, affiancando in vetta proprio la Molisana.

Le ragazze Under16 conducono il primo set senza troppe difficoltà che si chiude 25-13.Lo stesso non si può dire per il secondo set, che dopo un avvio in affanno, arriva la ripresa successivamente errori il set si chiude 24-26 per le ospiti. Nella pausa tra il secondo e terzo set qualcosa cambia, le parole di Mister Mottola sembrano aver smosso la formazione in campo e la panchina.

Le prova tutte, tra cambi di ruolo e sostituzioni. Match poi ripreso in mano, chiudendo il terzo set 25-10 e il quarto set 25-19.

Red