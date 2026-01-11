Il Volley Casarano espugna il PalaSabetta: Termoli Pallavolo sconfitta 3-0

TERMOLI. Riprende il campionato dopo la pausa natalizia e, per la squadra termolese, contro i salentini del Casarano – formazione di metà classifica – arriva un’altra sconfitta per 0-3. Ma, come abbiamo sempre sostenuto, i numeri del risultato finale possono ingannare, perché l’andamento della gara racconta tutt’altra storia.

La squadra di coach Del Fra, e basta guardare i parziali per capirlo, avrebbe quantomeno meritato un risultato meno severo: almeno un punto al tie-break. Nel secondo e nel terzo set ha infatti sfiorato la vittoria per un nonnulla, e a tratti aveva la gara in pugno. Ma i ragazzi di Termoli sono giovanissimi e non hanno ancora quella malizia ed esperienza che spesso fanno la differenza e portano punti in classifica.

Per esempio, sotto rete e a muro mancano i centimetri di un vero opposto: gli avversari pugliesi schieravano un “corazziere” di oltre due metri. Una cosa però è certa: sul parquet del PalaSabetta la differenza di punti in classifica tra le due squadre non si è vista affatto. Diciamo che poi ci si mette anche la sfortuna e, alla fine, arrivano comunque gli applausi scroscianti per i ragazzi, che hanno disputato davvero una bella gara, al di là di un risultato che ribadiamo essere assai bugiardo.

Sarà pure che non dà punti, ma fa capire che, con un intero girone di ritorno ancora da giocare, le speranze di salvezza non sono certo tramontate.

Termoli Pallavolo Occhionero Mobili–Volley Casarano

Risultato: 0-3 (20/25, 24/26, 23/25)

Michele Trombetta