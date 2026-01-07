Maria Santoro convocata al Club Italia del Sud

TERMOLI. Maria Santoro, schiacciatrice della Delfina Volley, ha partecipato a cinque giorni di allenamenti a Sant’Agata di Militello con le compagne del Club Italia del Sud.

L’atleta, cresciuta nel settore giovanile della Delfina Volley, ha già preso parte a campionati Under e di Serie, partecipando per tre stagioni al Trofeo delle Regioni. Durante lo stage è stata seguita dal tecnico Alfredo Mottola, che ha ricoperto il ruolo di assistente nello staff tecnico del Club Italia.

Le convocazioni rappresentano tappe fondamentali nella crescita sportiva dei giovani atleti, offrendo esperienze da cui trarre insegnamenti e motivazioni. Per Maria non si tratta della prima partecipazione: due anni fa era stata convocata per un allenamento giornaliero, mentre nella scorsa stagione aveva preso parte a uno stage di cinque giorni.

Questa nuova esperienza conferma il percorso di crescita dell’atleta della Delfina Volley, consolidando competenze e opportunità di confronto a livello nazionale.