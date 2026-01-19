Termoli Pallavolo: lotta fino alla fine a Mesagne

TERMOLI. La partita di Mesagne, squadra sesta in classifica nel girone G della Serie B Interregionale di volley maschile con 22 punti, contro gli 8 dei termolesi, diceva già molto su dove si sarebbero spostati i favori del pronostico.

Alla fine, pronostico confermato: vittoria per 3-1 della formazione di casa.

Ma è proprio in quell’“1” conquistato dai termolesi che sta tutto il racconto della gara. I ragazzi di coach Del Fra, anche in questa circostanza, hanno venduto carissima la pelle prima di uscire sconfitti.

I primi due set sono stati combattuti fino a metà parziale, poi i padroni di casa hanno preso il largo. Nel terzo set, però, ecco la sorpresa: la formazione termolese non ci stava a chiudere il match così presto e, con una reazione caparbia, ha costretto i coriacei salentini ad arrivare sul 24 pari.

Si è andati ai vantaggi e lì la banda di Del Fra ha tirato fuori una grinta e una rabbia agonistica capaci di stordire anche – e soprattutto – i locali.

Una prestazione che conferma come, se i nostri ragazzi non perdono la direzione dimostrata fin qui, quella sia la strada giusta per uscire dalle secche di una classifica sempre pericolosa. Il loro unico limite resta l’estrema giovinezza e la mancanza di esperienza, ma a questo si può sopperire con fisicità, grinta e caparbietà. Mai abbassare la guardia.

Alla fine contano soprattutto gli scontri diretti: non sono partite come questa contro Mesagne quelle che necessariamente vanno vinte, fermo restando che, se poi si riesce a portare a casa anche gare del genere, tanto meglio.

Il campionato è ancora lungo, il tempo per tentare l’impresa c’è. Un’impresa che all’inizio sembrava quasi impossibile, ma che ha già dimostrato una cosa fondamentale: nulla è impossibile, basta crederci.

Michele Trombetta