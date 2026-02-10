Anna Cuccia nominata Chair della World Sailing eSailing Commission

TERMOLI. E’ partita da Termoli e ora, che è in Veneto, ne ha fatta di strada, anzi di… mare.

La nomina è ufficiale: Anna Cuccia, tesserata della XII Zona FIV, entra nella storia della vela digitale diventando Chair della eSailing Commission di World Sailing, l’organismo internazionale che governa e sviluppa la disciplina dell’eSailing a livello globale. Una responsabilità di primo piano, confermata direttamente da Alberto Carraro, e che proietta una figura italiana al centro di uno dei settori più innovativi e strategici dello sport velico contemporaneo.

La scelta di World Sailing riconosce ad Anna competenza tecnica, visione, capacità di coordinamento e una profonda conoscenza del mondo della vela reale e virtuale, qualità che negli ultimi anni l’hanno resa un punto di riferimento per la crescita dell’eSailing in Italia e non solo.

Un ruolo chiave nella vela del futuro

Nel suo nuovo incarico, Anna Cuccia guiderà la Commissione internazionale dedicata all’eSailing, contribuendo alla definizione delle linee di sviluppo di una disciplina che unisce sport, tecnologia, gaming competitivo e coinvolgimento delle nuove generazioni. L’eSailing è ormai una porta d’ingresso privilegiata per avvicinare un pubblico sempre più ampio alla vela, ampliando la base dei praticanti e creando nuove opportunità di formazione, promozione e inclusione.

Il lavoro della Commissione sarà strategico per armonizzare regolamenti, format, eventi internazionali e rapporti con le piattaforme digitali, in un settore in continua espansione.

Una squadra internazionale a supporto

Nel percorso operativo, Anna potrà contare su una struttura di riferimento solida:

Alberto Carraro, referente operativo per World Sailing

Tomasz Chamera, Vice Presidente di World Sailing, nel ruolo di Board Liaison

Lo staff tecnico e amministrativo dell’organizzazione internazionale

A breve inizieranno le fasi di onboarding, la definizione delle tempistiche e l’avvio dei lavori della Commissione, che nei prossimi mesi sarà chiamata a impostare la roadmap globale dell’eSailing.

Un orgoglio per la XII Zona FIV e per la vela italiana

Per la XII Zona FIV, la nomina di Anna Cuccia rappresenta un risultato di enorme valore. È la prova concreta che un percorso costruito nel tempo con serietà, dedizione e visione può portare a ruoli di vertice anche nelle istituzioni sportive internazionali.

Anna incarna perfettamente i valori della vela: preparazione, disponibilità, sorriso, rigore, umanità, radici solide e apertura al futuro.

La vela veneta si conferma così protagonista non solo in acqua, ma anche nei luoghi dove si decide l’evoluzione dello sport, contribuendo con competenze e idee alla costruzione del domani.

Un incarico che guarda avanti

La sfida che attende Anna Cuccia è importante e stimolante. La sua nomina arriva in un momento in cui l’eSailing sta vivendo una crescita esponenziale, con un ruolo sempre più centrale nelle strategie di World Sailing e delle federazioni nazionali.

A lei vanno i complimenti e l’augurio di buon lavoro da parte della XII Zona FIV e della comunità velica italiana, certa che saprà affrontare questo incarico con lo stile che la contraddistingue e con lo sguardo rivolto avanti.

Emanuele Bracone