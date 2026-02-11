Arcieri del Mare: crescita, risultati e presenza nelle classifiche nazionali

TERMOLI. La Asd Arcieri del Mare, rappresenta non solo la società di tiro con l’arco più numerosa del Molise, ma anche una realtà sportiva ben presente nelle classifiche nazionali, con atleti che figurano in diverse divisioni e categorie, sia individuali sia a squadre.

Nonostante operi in un territorio di dimensioni contenute, l’associazione si distingue come una solida realtà sportiva di rilievo nazionale. I risultati ottenuti sono il frutto di un’intensa attività agonistica, caratterizzata da allenamenti continui, grande impegno personale e partecipazione costante a numerose competizioni durante tutta la stagione sportiva. Parallelamente, si registra una crescita costante anche nel numero degli iscritti. Fondamentale, in questo percorso, è stato il sostegno dell’amministrazione comunale, che ha reso disponibili strutture adeguate per lo svolgimento delle attività indoor.

Divisione Arco Olimpico

Categoria Master Maschile

Pietro Campagna e Carmine Rossi condividono il 144° posto, mentre Roberto Pietrantonio si posiziona al 174° posto su 1006 atleti.

Categoria Senior Maschile

Antonio G. D’Agata raggiunge il 115° posto, seguito da Francesco Caronchia al 252°, Pasquale D’Alete al 429° e Andrea Mango al 678° posto su 705 partecipanti.

Nel settore giovanile, nella Categoria Ragazzi Maschile, Samuele Carriero conclude la stagione al 137° posto su 203 atleti.

Categoria Senior Femminile

Paola Travaglini si classifica al 366° posto su 379 partecipanti.

Divisione Compound

Categoria Master Maschile

Maurizio Flocco ottiene il 312° posto su 509 atleti.

Divisione Arco Nudo

Categoria Master Maschile

Guido Cannarsa si posiziona al 204° posto su 1016 partecipanti.

Categoria Senior Maschile

Antonio Ricchezza conquista il 96° posto, mentre Massimiliano Perrella e Francesco Topini si classificano rispettivamente al 375° e 423° posto su 429 atleti.

Categoria Master Femminile

Valeria Acierno conclude al 262° posto su 273 partecipanti.

Campionato a Squadre

Nella classifica nazionale a squadre, la ASD Arcieri del Mare raggiunge:

il 38° posto nell’arco olimpico master maschile su 129 squadre ;

; il 111° posto nell’arco nudo senior maschile su 125 squadre.

Nel complesso, il ranking nazionale evidenzia una società sportiva numericamente significativa e in costante espansione, capace di ritagliarsi un ruolo importante nel panorama nazionale grazie alla dedizione di atleti, tecnici e dirigenti.

