Asd Bocciofila Madonna delle Grazie: un punto di riferimento per lo sport e la socialità

TERMOLI. La Asd Bocciofila Madonna delle Grazie di Termoli continua a rappresentare una delle realtà sportive più importanti e longeve del territorio, non solo per i risultati ottenuti nel tempo, ma anche per il ruolo centrale che svolge nella promozione dello sport delle bocce e della socialità.

Una società che può fregiarsi della Stella di Bronzo al Merito Sportivo del Coni, onorificenza che la colloca tra le eccellenze sportive cittadine, ma che soprattutto testimonia un percorso costruito giorno dopo giorno.

Il punto di riferimento dell’attività è il bocciodromo comunale di via Asia, una struttura che unisce agonismo e aggregazione. Qui la Bocciofila Madonna delle Grazie porta avanti un’intensa attività sportiva con atleti impegnati ogni domenica nelle competizioni ufficiali, sia individuali che a squadre, partecipando con continuità ai campionati e alle gare federali della Federazione Italiana Bocce.

Il bocciodromo di Termoli si è distinto negli anni anche per l’organizzazione di eventi di rilievo nazionale.

Oltre a 40 edizioni della gara nazionale Trofeo Città di Termoli, il 15 ottobre 2022 la struttura ha ospitato la finale della Supercoppa Italiana della Raffa, vinta dalla MP Filtri Caccialanza Milano sulla Civitanovese, regalando alla città una giornata di grande sport e visibilità, coronata dalla grande attenzione mediatica e dell’amministrazione comunale, guidata dall’attuale governatore Francesco Roberti.

Dopo quell’importante appuntamento, il 2026 si preannuncia altrettanto significativo. Il bocciodromo di via Asia sarà infatti teatro del Quadrangolare amichevole Molise-Basilicata “Ludis bocciofilis”, organizzato congiuntamente da FIB Molise e FIB Basilicata.

L’iniziativa prevede la partecipazione di due squadre per regione, in un autentico scambio di ospitalità e collaborazione interregionale: la prima tappa si svolgerà il 19 aprile a Muro Lucano, mentre il 26 luglio sarà Termoli ad accogliere il quadrangolare, nella settimana che accompagnerà la città adriatica verso le festività del patrono San Basso, unendo sport e tradizione popolare.

Confermatissimi anche gli appuntamenti del Trofeo ‘Paolo e Maurizio Bobbo’ del 29 marzo e del 41° Trofeo Città di Termoli, la gara nazionale in programma il 31 maggio.

Quest’anno, inoltre, il Bocciodromo di Termoli ospiterà anche le gare casalinghe del Campionato di Società della Montenerese, in attesa che Montenero di Bisaccia possa dotarsi di un proprio bocciodromo comunale, confermando ancora una volta la centralità di Termoli per il movimento boccistico dell’area.

Il presidente dell’ASD Bocciofila Madonna delle Grazie Termoli, Gianfranco Di Fonso, sottolinea soprattutto il valore quotidiano dell’attività svolta: «Il nostro impegno va oltre il risultato sportivo. Il bocciodromo è un luogo di incontro, di socialità, di integrazione e di trasmissione di una tradizione che a Termoli è molto sentita. Le bocce fanno parte della storia della città e noi lavoriamo ogni giorno per mantenerla viva, coinvolgendo atleti di tutte le età e partecipando con costanza alle competizioni federali».

Parole di apprezzamento arrivano anche dal presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato: «La Bocciofila Madonna delle Grazie è una società sempre presente, affidabile e capace di fare rete. Le bocce sono lo sport per tutti per eccellenza e l’unico in cui la donna può battere un uomo e possono giocare insieme una persona normodotata con una persona con disabilità. Eventi come il quadrangolare con la Basilicata, in cui giocheranno uomini, donne e ragazzi, dimostrano quanto il movimento boccistico molisano sia dinamico. Termoli è un punto di riferimento e questa società ne è una delle colonne portanti».

Un’attività intensa e continua che conferma come le bocce, in Molise e a Termoli, siano uno sport vivo, radicato nel territorio e proiettato verso il futuro, grazie a società che coniugano passione, organizzazione e senso di comunità.

Red