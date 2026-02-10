Campomarino protagonista di un intenso weekend di Hockey Inline

CAMPOMARINO. Nello scorso fine settimana, Campomarino è stata la sede di un’intensa giornata di hockey inline, ospitando quattro incontri delle categorie U14 e Senior contro le rappresentative della Sardegna e di Messina.

Giovanili U14: Luci e ombre contro la Sardegna

Nella categoria U14, la squadra di casa si è misurata con i Lobster Sardenia in due sfide. La prima, disputata sabato sera, si è conclusa con un’importante vittoria per 9-6 (6 reti di Leonardo Marzilla e 3 di Andrea Pasquale). Nel secondo incontro di domenica mattina, invece, è arrivata una sconfitta per 6-2, con un’altra doppietta di Marzilla.

Il Senior domina e si conferma tra le grandi

La categoria Senior ha ospitato il Messina in un doppio turno giocato interamente a Campomarino, dato che la squadra siciliana non dispone di un campo regolamentare. Entrambe le sfide sono state a senso unico per i padroni di casa del Kemarin, che si sono imposti con i risultati schiaccianti di 16-2 e 19-1.

Emanuel Mendola, capitano della squadra Senior, ha messo a segno ben 15 dei 35 gol totali, confermandosi capocannoniere della categoria per il secondo anno consecutivo. Il goleador ha commentato:

“Sono state due partite che ci hanno aiutato molto; abbiamo potuto provare schemi e tattiche allenate. Metterle in pratica ci ha mostrato di cosa siamo capaci e ci aiuterà a rimanere calmi nelle prossime sfide più impegnative. Ora ci aspettano due settimane di allenamenti intensi dove non dobbiamo perdere la concentrazione e l’ambizione mostrate questa domenica”.

Questi successi permettono al Campomarino di restare saldamente nella Top 4 del Girone D con 18 punti e due partite in meno rispetto alle dirette avversarie. Attualmente la vetta dista solo sei punti, aprendo la concreta possibilità di raggiungere il primo posto una volta recuperati i match mancanti.

L’analisi dell’allenatore

Al termine delle gare, Gonzalo Rosselot Penice, allenatore della squadra, ha sottolineato il percorso di crescita del club:

“Campomarino si sta adattando ai sistemi di gioco previsti dal nostro processo di ristrutturazione sportiva. Come ogni percorso, la crescita non è sempre esponenziale; ci sono alti e bassi di cui dobbiamo essere consapevoli. Qualche settimana fa abbiamo subito una dura sconfitta contro il San Benedetto, ma la squadra ha saputo reagire e ottenere tutti i punti in palio da quel momento a oggi”.

Infine, il tecnico ha evidenziato l’importanza del rientro di alcuni giocatori assenti per motivi personali, ampliando le rotazioni in vista della fase di ritorno del campionato, dove l’obiettivo rimane chiaro: migliorare i punti deboli e mantenere il focus sul processo di crescita.

Red