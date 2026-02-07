Il weekend sportivo delle termolesi

TERMOLI. Il weekend sportivo termolese prende il via sabato alle 17.30 con la Serie B maschile della Termoli Pallavolo Occhionero Mobili, che inaugura il girone di ritorno davanti al pubblico di casa. La Occhionero Termoli Pallavolo affronta una gara importante per dare continuità al lavoro svolto e prepararsi alla seconda parte della stagione con maggiore determinazione e consapevolezza.

Ogni punto, da qui in avanti, diventa preziosissimo, e il supporto del PalaSabetta potrà essere un’arma in più per i ragazzi, pronti a lottare su ogni pallone. Di fronte ci sarà Casoria: per i ragazzi di coach Del Fra sarà interessante capire come hanno sfruttato le due settimane di pausa. Il girone di ritorno è tutto da giocare e il miracolo salvezza, anche se al momento appare distante, resta possibile. Mai dire mai.

Domenica sarà ancora una volta giornata di basket al palasport, con l’Air Basket Termoli impegnata in Serie B Interregionale in un’altra partita casalinga. Dopo l’esaltante e bellissima vittoria di sette giorni fa contro la capolista Recanati, tutti si aspettano una replica dai ragazzi di coach Marinelli.

Una squadra forte, davvero forte, che a volte in questa stagione sembra esserselo dimenticato. La speranza è che la prestazione dell’ultima gara faccia da scintilla per proseguire su questa strada. L’avversario sarà il Canusium Basket (Canosa), squadra di valore, ma lo era anche Recanati. E in quell’occasione, semplicemente, noi siamo stati più forti.

Si chiude il weekend con il calcio. Il Termoli farà visita al “Paese delle fisarmoniche”, Castelfidardo, fanalino di coda sì, ma guai a fidarsi. All’andata lo era anche allora, eppure al 95’, con i giallorossi avanti 2-1, arrivò il gol del 2-2 che diede il via alla famigerata “zona Termoli”.

Ora l’importante è andare a Castelfidardo senza farci suonare, ma suonare noi a loro — sportivamente parlando, ovviamente. Da qui in avanti ogni gara conta, e ogni punto può pesare tantissimo in chiave salvezza, tanto quanto quelli persi in passato.

