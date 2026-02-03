Basket e calcio promossi alla grande nel weekend

TERMOLI. Altro fine settimana senza pallavolo: stop per gli impegni delle varie rappresentative, quindi ferme sia la Serie B Interregionale che la Serie D Femminile.

Ma veniamo al podio di questo fine settimana per squadre e atleti termolesi impegnati nelle competizioni sportive.

BASKET SERIE B INTERREGIONALE – AIR BASKET TERMOLI

Voto: 10

Prestazione davvero esaltante quella di domenica pomeriggio contro la prima in classifica, la forte Pallacanestro Recanati. I ragazzi di coach Marinelli non hanno soltanto vinto: hanno cancellato dal parquet del PalaSabetta i forti marchigiani, colti di sorpresa dalla grinta, dalla voglia di stupire e dall’intelligenza tattica messa in campo dall’Air.

Una prestazione che, oltre a esaltarci, fa anche un po’ arrabbiare: perché solo sette giorni prima, a Pescara, contro una squadra assolutamente alla portata come gli Amatori, erano stati presi a pallonate. Se avessero messo in campo una prestazione simile — o anche solo un po’ meno scintillante — probabilmente non sarebbe arrivata quella brutta sconfitta in uno scontro diretto.

Tornando alla gara con Recanati, a mio parere è stata la partita perfetta, la più bella giocata finora. Tutti hanno dato tutto, nessuno escluso.

Se dopo Pescara coach Marinelli cercava risposte importanti, le ha avute tutte.

Ora l’importante è continuare su questa strada: non c’è nulla di già scritto, la stagione è lunga, ma prestazioni come quella di domenica lasciano ben sperare. Da oggi fino alla fine mai più abbassare la guardia, perché l’Air se la può giocare con tutte.

BASKET DR2 – BALLERS LAB TERMOLI

Voto: 9,5

La Ballers Lab Termoli di coach Massimo Di Lembo batte anche la Gio Basket Ortona in una gara sofferta nel primo tempo, dove — pur restando sempre in partita — non ha espresso la solita intensità difensiva.

Nella ripresa, un paio di aggiustamenti tattici e canestri importanti dei giocatori più esperti hanno permesso prima il sorpasso e poi l’allungo.

Da segnalare l’esordio dell’esperto e solido lungo Riccardo D’Uva, l’infortunio alla caviglia di Tironi nel primo tempo e il mancato utilizzo di De Lisio per una contrattura alla schiena.

Appunti notevoli che però non hanno impedito di portare a casa una vittoria sofferta, ma ancora più bella. Ora testa alla prossima giornata, con lo scontro al vertice a Spoltore, per continuare a coltivare il sogno.

CALCIO SERIE D – TERMOLI CALCIO 1920

Voto: 7,5

Chi vi scrive, soprattutto nel calcio, non si fa incantare dal bel gioco fine a sé stesso. Io sono per il risultato, soprattutto in una situazione di classifica precaria come quella del Termoli.

Vincere di corto muso, su rigore, su autorete o con un colpo di cu…ore della fortuna non importa: l’importante è vincere.

Domenica pomeriggio al Cannarsa, dopo ben 68 giorni di astinenza, i giallorossi tornano alla vittoria grazie a un calcio di rigore trasformato da Romano al 14’ del primo tempo. Qualche brivido di troppo negli otto minuti di recupero, ma alla fine arrivano tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Tre punti che permettono il sorpasso proprio sull’Unipomezia e, soprattutto, fanno riassaporare il gusto della vittoria. Ora è importante non aspettare altri due mesi prima di farne altri tre.

CALCIO AMATORIALE – A.C. TERMOLI

Voto: 7

Dopo la prestazione opaca dell’ultimo turno e la strigliata infrasettimanale di allenatore e dirigenza, il Termoli risponde presente: compatto, determinato e concreto.

Una vittoria che racconta la voglia di rivalsa della squadra e rilancia morale e ambizioni.

Ora testa al prossimo incontro: sabato 7 febbraio contro il Montenero Calcio, match che promette emozioni.

CALCIO A 5 – ARCADIA C5 TERMOLI

Voto: 5

Perde ancora l’Arcadia C5 Termoli: cinque gol subiti anche a Cercemaggiore, segnale evidente di una stagione negativa.

Nessuno chiedeva di vincere il campionato, ma almeno ripetere un torneo simile a quello dello scorso anno, che aveva regalato anche momenti esaltanti. Invece, quest’anno è discesa libera verso le zone basse della classifica.

BASKET DR1 – MOLISE BASKET YOUNG

Voto: 5 (meno meno)

Per la cantera Air la differenza rispetto allo scorso anno si nota eccome. La squadra di Giuseppe Sabetta soffre parecchio e questa serie di sconfitte, insolita rispetto al passato, lo dimostra chiaramente.

È ancora presto per fasciarsi la testa, un margine per rimediare esiste. Ma, come dicevano i nostri vecchi maestri — dispensatori di saggezza gratuita — “Chi ha tempo non aspetti tempo”.

Michele Trombetta