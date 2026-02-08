L’Air Basket Termoli prosegue nella serie vincente, Canusium sconfitto agevolmente al PalaSabetta

TERMOLI. Seconda vittoria casalinga consecutiva per l’Air Basket Termoli, che supera il Canusium Basket 92-70 e prosegue con decisione il proprio cammino verso la salvezza. Una gara che, almeno sulla carta, sembrava alla portata dei molisani ma che, come sempre, andava affrontata senza sottovalutazioni.

Nel primo quarto sono proprio i pugliesi a sorprendere tutti con un irreale 100% da tre punti, sfruttando ogni tentativo dall’arco. L’Air però resta lucida, prende progressivamente le misure e nell’ultimo minuto piazza l’allungo decisivo, toccando il +14 (30–16). Due liberi di Canusium fissano il punteggio sul 30–18 alla prima sirena.

Nel secondo periodo si delineano chiaramente i valori in campo: i ragazzi di coach Marinelli spingono sull’acceleratore e volano fino al +18 (44–26), con gli ospiti che iniziano a mostrare segni di affanno. Canusium prova a rientrare prima dell’intervallo, ma l’Air resta sul pezzo e chiude il primo tempo avanti 48–37.

Il terzo quarto si apre con un rigurgito di vitalità dei pugliesi, che arrivano fino al -8, trascinati anche da un rumoroso gruppetto di tifosi giunti da Canosa di Puglia. È però solo un attimo: Rupil & C. riprendono subito la partita in pugno e ristabiliscono le distanze, tornando rapidamente sul +20 (68–48) a 2’35” dalla fine del periodo. L’ultima frazione si apre sul 76–52.

Nell’ultimo quarto la gara è di fatto già in ghiaccio: a metà periodo l’Air Basket conduce 85–61 (+24) e può gestire senza affanni fino alla sirena finale che sancisce il 92–70 conclusivo.

Una vittoria netta e convincente, che certifica la crescita dell’Air Basket Termoli e rende sempre più solido il percorso verso la salvezza.

Michele Trombetta