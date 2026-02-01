Ac Termoli–Real Csn 3-1: i giallorossi ritrovano identità e vittoria nella 16ª giornata

TERMOLI. L’Ac Termoli torna a brillare superando per 3-1 il Real Csn di Vasto in una sfida intensa e combattuta, valida per la 16ª giornata del campionato amatoriale abruzzese. Una partita vera, giocata a ritmi alti e con grande agonismo da entrambe le squadre, che hanno dato vita a un incontro ricco di episodi e qualità.

Primo tempo equilibrato, Guidotti torna e dà sicurezza

La prima frazione si apre con un botta e risposta continuo: Termoli e Csn si affrontano a viso aperto, costruendo occasioni e costringendo i due portieri a interventi decisivi. Tra le note più positive per i giallorossi c’è senza dubbio il ritorno in campo, dopo oltre un anno di assenza, del veterano Antonio Guidotti. La sua presenza si fa sentire eccome: ordine, esperienza e sicurezza per tutta la retroguardia termolese nei primi 45 minuti, prima di lasciare spazio a Lotito.

Nonostante l’equilibrio, il Termoli trova il guizzo giusto proprio allo scadere del primo tempo: Di Leonardo sfrutta un’incertezza difensiva e firma l’1-0 che manda le squadre negli spogliatoi.

Ripresa scoppiettante: Di Leonardo inventa, Mattiaccio raddoppia

Il secondo tempo riparte con lo stesso copione: intensità, duelli e tanta corsa. Ancora una volta è Di Leonardo, autentico man of the match, a spaccare la partita. Si invola sulla fascia, salta l’uomo e pennella un cross perfetto per Mattiaccio, che svetta più in alto di tutti e insacca il 2-0 con un colpo di testa imparabile.

Il doppio vantaggio sembra indirizzare definitivamente il match, ma il Real CSN non molla e continua a spingere. La pressione porta i suoi frutti quando Piccinini trova il gol del 2-1, riaprendo momentaneamente la gara.

Mbyeti chiude i conti con un gol da cineteca

Il Termoli, però, non si lascia intimorire e reagisce da squadra vera. Passano pochi minuti e arriva il colpo del definitivo ko: Mbyeti raccoglie palla e da fuori lascia partire un fendente che sorprende il portiere avversario. Una prodezza che vale il 3-1 finale e gli applausi di tutto il pubblico.

Termoli ritrovato: spirito, compattezza e voglia di rivalsa

Dopo la prestazione opaca dell’ultimo turno e la strigliata infrasettimanale da parte di allenatore e dirigenza, il Termoli risponde presente: compatto, determinato e finalmente concreto. Una vittoria che racconta la voglia di rivalsa della squadra e che rilancia morale e ambizioni in vista dei prossimi impegni.

Ora testa al prossimo incontro: sabato 7 febbraio, quando i giallorossi affronteranno il Montenero Calcio in un match che promette emozioni.

