Adriatica Campomarino, 20 anni di passione e successi celebrati dalla Figc

CAMPOMARINO. Ripercorrere una storia fatta di sport, valori e dedizione: è questo il senso del riconoscimento ricevuto dall’Adriatica Campomarino durante l’evento “I protagonisti del calcio molisano”, svoltosi il 3 febbraio 2026 presso il Coriolis di Ripalimosani, organizzato dal Comitato Regionale Molise della FIGC-LND per celebrare la stagione calcistica 2024/2025. La serata ha visto la partecipazione di dirigenti federali, autorità e rappresentanti del mondo sportivo regionale.

Tra le società premiate, l’Adriatica Campomarino ha ricevuto un importante riconoscimento per i 20 anni di attività continuativa, un traguardo che racconta di una storia costruita con passione, dedizione e un forte senso di identità territoriale. Dal 2003, la società è diventata un punto di riferimento per la crescita di giovani calciatori e per la promozione dei valori sportivi fondamentali: rispetto, lealtà, impegno e collaborazione.

In più di due decenni di attività, l’Adriatica Campomarino ha saputo coniugare successi sportivi e impegno educativo, promuovendo il calcio giovanile e favorendo una cultura sportiva inclusiva e attenta alla formazione dei ragazzi come cittadini consapevoli.

Durante la serata, la società ha ritirato anche il premio per la vittoria del Torneo Esordienti 2024/2025, andando ad arricchire un palmarès già significativo:

10 Campionati Provinciali (2 Allievi, 5 Giovanissimi, 3 Esordienti)

(2 Allievi, 5 Giovanissimi, 3 Esordienti) 2 Campionati Regionali Femminili (Prima Squadra C5 Serie C, Under 15 Regionale)

(Prima Squadra C5 Serie C, Under 15 Regionale) 6 Coppe Disciplina – Premio Lealtà nello Sport

1 Coppa Disciplina Campionato Nazionale Under 15 Femminile

Il riconoscimento della FIGC non è solo un premio al lavoro svolto, ma anche uno stimolo a proseguire con la stessa passione e responsabilità che, da vent’anni, rendono l’Adriatica Campomarino una realtà rispettata e apprezzata nel panorama calcistico molisano.

Le numerose Coppe Disciplina e i riconoscimenti per la lealtà nello sport testimoniano l’attenzione della società all’educazione dei giovani prima ancora che ai risultati, formando atleti consapevoli e persone migliori.

Oggi l’Adriatica Campomarino non è solo una società sportiva: è una vera e propria famiglia, un punto di riferimento sociale e culturale per tante generazioni. Questo riconoscimento rappresenta uno stimolo a guardare al futuro con la stessa passione, il senso di responsabilità e la dedizione che hanno caratterizzato un percorso lungo e straordinario.