“I protagonisti del calcio molisano”: la grande notte delle eccellenze regionali con Gravina e Abete

CAMPOBASSO. Martedì 3 febbraio 2026, alle ore 18, la Sala Ricevimenti Coriolis tornerà a essere il cuore pulsante dello sport regionale con l’edizione 2024/2025 de “I Protagonisti del Calcio Molisano – Premiazioni stagione sportiva 2024/2025”, l’appuntamento che ogni anno celebra società, dirigenti, tecnici, arbitri e atleti che hanno segnato la stagione agonistica del comitato regionale Molise.

Una cerimonia che non è semplice passerella, ma rito identitario: il momento in cui il calcio molisano si guarda allo specchio, riconosce i suoi meriti, consolida la sua comunità sportiva e riafferma il valore del lavoro quotidiano svolto sui campi di tutta la regione.

Nel corso della serata verranno premiate le società vincitrici dei Campionati regionali, i club che si sono distinti nella Coppa Disciplina e i protagonisti del “Premio Lealtà nello Sport”, riconoscimento che valorizza comportamenti esemplari e rispetto delle regole, pilastri irrinunciabili della cultura sportiva molisana. Accanto ai trofei competitivi, spazio anche ai premi individuali dedicati a dirigenti, allenatori, calciatori e arbitri che hanno incarnato, nella stagione 2024/2025, lo spirito più autentico del movimento regionale.

Uno dei momenti più attesi sarà la consegna dei riconoscimenti alle società che hanno raggiunto i traguardi dei 20, 30 e 40 anni di attività continuativa: un omaggio alla fedeltà, alla passione e alla capacità di resistere nel tempo, qualità che nel tessuto sportivo molisano assumono un valore quasi civile, perché raccontano la tenacia di comunità che non smettono di investire nello sport come presidio sociale.

La serata ospiterà anche un passaggio culturale di grande rilievo: la presentazione della ristampa anastatica di “Novantesimo Minuto” di Franco Ciampitti, opera che riporta alla luce pagine fondative della memoria calcistica regionale. Un libro che non è semplice archivio, ma radice viva: un viaggio nelle emozioni, nei personaggi e nelle storie che hanno costruito l’identità del calcio molisano.

A testimoniare il peso istituzionale dell’evento saranno presenti il presidente Figc Gabriele Gravina e il Presidente Lnd Giancarlo Abete, insieme a rappresentanti federali nazionali e alle principali autorità politiche e sportive del Molise. Una partecipazione che conferma il ruolo del Comitato Regionale come presidio di governance, formazione e sviluppo del movimento calcistico locale.

La notte di Ripalimosani non sarà solo una premiazione: sarà la fotografia di un territorio che continua a credere nello sport come linguaggio comune, come scuola di comunità e come patrimonio da difendere. Un Molise calcistico che, ancora una volta, sceglie di raccontarsi attraverso i suoi protagonisti.

EB