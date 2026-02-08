Il Termoli espugna Castelfidardo 2-1 e concede il bis: altri tre punti d’oro in casa giallorossa

TERMOLI. Seconda vittoria consecutiva del Termoli calcio e altri tre preziosissimi punti messi in cascina, i giallorossi espugnano il campo del Castelfidardo 2-1. Dopo i primi sei minuti di studio, è il Termoli a farsi subito preferire per atteggiamento e personalità. I giallorossi appaiono propositivi e il nuovo acquisto Barone si presenta immediatamente con un tiro insidiosissimo, deviato in calcio d’angolo dall’attento Osama. Sul corner successivo è Colabella a provarci, ma ancora una grande respinta del portiere marchigiano salva i suoi.

Al 9’ l’episodio che sblocca il match: l’arbitro ravvisa una trattenuta di Marsico in area, apparsa piuttosto evidente. È calcio di rigore. Dal dischetto Romano spiazza Osama e porta avanti il Termoli sullo 0-1. I giallorossi insistono e al 15’ trovano il raddoppio: punizione dalla trequarti, Mercuri pennella in area per Avolio che raccoglie e colpisce al volo con un tiro potente e preciso che si infila all’angolo alla sinistra di Osama, vano il tuffo del portiere. È 0-2.

La squadra di D’Adderio sembra padrona del campo, senza però eccedere in fronzoli. Al 22’ il Termoli prova ancora la conclusione dalla distanza, altro pericolo scampato per i “fisarmonicisti” marchigiani. La supremazia termolese è evidente: Iannaccone, di fatto, non è mai chiamato a una parata degna di nota. Il Termoli va così meritatamente al riposo avanti 0-2, con la sensazione però che nella ripresa servirà attenzione massima per gestire un vantaggio tanto importante quanto insidioso.

La seconda frazione si apre sotto una fitta e fastidiosa pioggia battente. Al 48’ il Castelfidardo si rende pericoloso con Gallo, che si presenta davanti a Iannaccone ma sbaglia la conclusione; l’azione viene comunque vanificata dalla posizione di fuorigioco dell’attaccante marchigiano. Al 51’ D’Adderio cambia: esce Avolio, autore del secondo gol, ed entra Maggioli, terzino per terzino, chiaro segnale della volontà di serrare le fila difensive.

Al 59’ Abbagnale entra lateralmente in area e calcia, ma Iannaccone non si fa sorprendere. Al 61’ spazio a Thiane al posto di Barone, che nella sua prima ora in maglia giallorossa ha comunque offerto segnali più che positivi. Al 63’ il Castelfidardo, consapevole di giocarsi molto in chiave salvezza, batte una punizione dai 25 metri sulla fascia sinistra del proprio attacco, senza però creare grossi problemi.

Intanto il terreno del “Mancino”, nonostante il sintetico, sotto una pioggia sempre più battente comincia a pesare sulle gambe dei ventidue in campo. I fidardensi, spinti dalla forza della disperazione, aumentano la pressione, ma il Termoli fino a questo momento mantiene il controllo della gara. Entra Cancello al posto di Romano, ma al 75’ è ancora il Castelfidardo a provarci: tiro parato a terra da Iannaccone.

Al 76’ però arriva il gol che riapre la partita: Ascoli calcia da fuori area, il pallone passa in mezzo a un nugolo di gambe e sorprende Iannaccone. È 1-2. Da qui in avanti il Termoli soffre parecchio: in due minuti arrivano tre tiri dei padroni di casa, uno parato magnificamente dal portiere termolese e due che sfiorano l’incrocio dei pali. I marchigiani ora ci credono davvero. L’errore dei giallorossi è quello di essersi abbassati troppo a difesa del doppio vantaggio, consentendo al Castelfidardo di rientrare in partita e facendo riaffiorare i fantasmi della temuta “zona Termoli”.

All’85’ Cancello entra pericolosamente in area ma viene fermato, all’87’ una punizione dal limite per i padroni di casa fa tremare, ma viene sprecata. Al 90’ altro corner per il Castelfidardo, mentre il nervosismo esplode tra le due panchine vista l’importanza della posta in palio. Al 92’ il Termoli appare in balia della volontà dei fidardensi, incapace di superare la metà campo: una gestione finale davvero poco plausibile per gli uomini di D’Adderio.

Dopo cinque lunghissimi minuti di recupero, tra brividi e sofferenza, il Termoli riesce comunque a portare a casa tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

CASTELFIDARDO 1

TERMOLI 1920 2

(primo tempo 0-2)

CASTELFIDARDO: Osama, Bugari (46’ Ascoli), Paramatti, Dompnier, Fiscaletti, Selembey, Abagnale, Palestini (89’ Bartoli), Gallo, Morais, Valentino (68’ Traini). All.: Cuccu.

TERMOLI 1920: Iannaccone, Tracchia, Barone (61’ Thiane), Magnani, Colarelli (61’ Ceesay), Romano (70’ Cancello), Colabella, Marsico (78’ Sfaffa), Biguzzi, Avolio (51’ Maggioli), Mercuri. All.: D’Adderio.

ARBITRO: Aureliano di Rossano (Marro–Popescu).

RETI: 11’ (rig.) Romano (T) 15’ Avolio (T), 75’ Ascoli (C).

NOTE: ammoniti Barone, Colabella e Staffa (T).

Michele Trombetta