Trasferta amara per l’Ac Termoli: il Montenero vince 2-0 nella 17ª giornata

MONTENERO DI BISACCIA. Sabato 7 febbraio si è giocata la 17ª giornata del campionato amatoriale abruzzese, con l’Ac. Termoli impegnato nella difficile trasferta contro gli Amatori Montenero. A dirigere l’incontro il sig. Antonio De Lucia della sezione di Isernia.

Prima del fischio d’inizio, le due squadre hanno regalato un momento toccante: un omaggio al piccolo Lorenzo di Monteodorisio, al quale i ragazzi monteneresi hanno dedicato una maglietta speciale. Un gesto che ha unito idealmente i due gruppi prima della battaglia sportiva.

Le formazioni

Amatori Montenero

Di Bello, Di Gennaro, Manes (Ricciuti 33’ st), Borrelli, Marsilio, Palma, Ciccotosto, Iezzi (Fastidio 14’ st), D’Aulerio (Sciulli 38’ st), Silverio (Subranni 49’ st), Garzarella (Pasquarelli M. 33’ st).

A disposizione: Andrisani, Potalivo, Rossi.

A.C. Termoli

Paolicelli, Cristina, Di Leonardo, Fiorelli, Guidotti, Leone, Lotito, Mbyeti, Mugnano (Garzarella N. 33’ st), Risolo (Spada 18’ st), Armillotta (Boggia 23’ st).

A disposizione: Colonnetta, De Simone, Grasso.

La cronaca

Primo tempo: equilibrio e prudenza

La gara si apre con ritmi controllati. L’A.C. Termoli sceglie un atteggiamento accorto, schermando con attenzione le linee di passaggio del Montenero e limitando le iniziative dei padroni di casa.

Il Montenero costruisce comunque una serie di occasioni, ma Paolicelli e la retroguardia giallorossa tengono bene. Il Termoli prova a pungere in contropiede, senza però trovare il guizzo decisivo.

Si va al riposo sullo 0-0, risultato che fotografa un primo tempo tattico e molto combattuto.

Secondo tempo: Montenero più cinico

La ripresa ricalca l’avvio del match, alla mezzora arriva l’episodio che cambia l’inerzia: Silverio trova il gol del vantaggio con un preciso tiro da fuori area che sorprende Paolicelli.

Il Termoli reagisce con determinazione, alzando il baricentro e cercando il pareggio con insistenza. Nel finale, però, arriva la doccia fredda: Ciccotosto firma il 2-0 in una posizione che ha fatto discutere, con i termolesi che protestano per un possibile fuorigioco.

Terzo tempo: sportività e amicizia

Nonostante la sconfitta, il clima resta sereno: le due squadre, storicamente amiche, si ritrovano per un bel terzo tempo all’insegna del rispetto e della convivialità. Un modo perfetto per chiudere una giornata di sport vero.

Prossimo impegno

L’Ac Termoli tornerà in campo sabato 21 febbraio, tra le mura amiche, per il sentito derby contro il Real Guglionesi.

Una sfida che promette emozioni e che la squadra vuole affrontare con il massimo sostegno del proprio pubblico.

Red