A Guglionesi arriva il permesso rosa per mamme e donne in gravidanza

GUGLIONESI. Il problema dei parcheggi riservati è noto in ogni città e paese. Spesso chi ha esigenze particolari – come persone con disabilità, mamme in gravidanza o genitori con bambini piccoli – fatica a trovare uno spazio vicino ai servizi principali. Per questo motivo, non di rado le amministrazioni intervengono con misure dedicate a facilitare la vita quotidiana di chi si muove con maggiore difficoltà.

A Guglionesi, così come in altre realtà, presto sarà possibile richiedere il permesso rosa, il contrassegno che permette alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino a due anni di parcheggiare negli stalli riservati. L’iniziativa punta a rendere più semplici gli spostamenti quotidiani, evitando che la ricerca di un parcheggio diventi fonte di stress e fatica.

Negli ultimi mesi non sono mancati episodi di stalli occupati in modo improprio, con cittadini costretti a lasciare l’auto lontano dai servizi o a fare giri continui per trovare un posto libero. Con il permesso rosa, gli spazi più vicini a scuole, negozi e ambulatori saranno finalmente accessibili a chi ne ha davvero bisogno, rendendo la città più accogliente e vivibile per le famiglie.

Si tratta di un cambiamento semplice, ma concreto: ogni stallo in più vicino può significare meno fatica, più sicurezza e maggiore tranquillità per chi accompagna i bambini o deve muoversi in gravidanza. Un piccolo gesto, capace di fare una grande differenza nella routine quotidiana.

Resta ora da vedere come reagiranno i cittadini: il successo del permesso rosa dipenderà anche dal rispetto delle regole e dalla responsabilità di chi utilizzerà gli spazi riservati, perché solo così la misura potrà davvero migliorare la vita di chi ne ha bisogno.

