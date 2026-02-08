Acc archivia la Gigafactory e il Pd: «Il Molise non può subire in silenzio»

TERMOLI. «La notizia dell’abbandono del progetto di Gigafactory a Termoli da parte di Acc è una sentenza nefasta non solo per il destino della città e del Molise, ma per l’intero settore Automotive italiano».

Ad affermarlo è la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Alessandra Salvatore, che parla di «un colpo durissimo, reso ancor più grave dall’inerzia del Governo nazionale e di quello regionale».

Salvatore denuncia «la totale assenza di una battaglia politica per difendere un investimento strategico, mentre altri Paesi europei si muovono con determinazione per sostenere la transizione elettrica e attrarre produzioni ad alto valore aggiunto».

Secondo la capogruppo dem, «non si è fatto nulla per richiamare Stellantis alle proprie responsabilità, né per costruire una politica industriale capace di tutelare un comparto che per decenni è stato fiore all’occhiello del made in Italy».

«Noi non ci siamo mai rassegnati e non ci rassegneremo ora», prosegue Salvatore. «Termoli non può essere relegata a un ruolo marginale, né può accettare soluzioni di ripiego che umiliano un territorio che ha dato qualità, competenze e produzione di livello internazionale. L’elettrico crescerà ovunque tranne che in Italia: questo è inaccettabile».

Da qui la richiesta di una svolta immediata: «Il Governo regionale deve agire con urgenza verso il Governo Meloni e verso Stellantis. Servono misure straordinarie e una strategia industriale chiara, che rimetta Termoli al centro della produzione automobilistica moderna, sostenibile e competitiva. Non c’è più tempo per annunci o tavoli inconcludenti».

Salvatore conclude con un impegno politico netto: «Il Partito Democratico, in Parlamento e in Regione, continuerà a fare la propria parte, come ha fatto finora. Difendere Termoli significa difendere il Molise, il lavoro e la dignità di un territorio che non accetta di essere trattato come periferia sacrificabile»

