TERMOLI. Torino, agente e troupe Rai aggrediti: la condanna del segretario Pd di Termoli, Antonio Giuditta.

La violenta aggressione avvenuta a Torino durante una manifestazione ha suscitato una dura reazione anche a Termoli. Il segretario del circolo PD, Antonio Giuditta, interviene con una nota che non lascia spazio ad ambiguità.

«Quanto accaduto a Torino è gravissimo e non può essere relativizzato in alcun modo», afferma Giuditta, riferendosi all’agente di polizia Alessandro Calista e alla troupe della Rai accerchiati e aggrediti mentre svolgevano il proprio lavoro. «A loro, alle loro famiglie e a tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine va la nostra piena e sincera solidarietà».

Il segretario dem condanna senza esitazioni la violenza: «Colpire una persona con calci, pugni e un martello non è protesta: è un crimine. Chi ha compiuto questi atti va individuato, arrestato e chiamato a risponderne davanti alla giustizia, senza se e senza ma».

Giuditta richiama poi il principio costituzionale che distingue la protesta democratica dalla violenza: «Manifestare pacificamente è un diritto costituzionale. E come tale va tutelato. Vanno isolati i violenti e protetti i manifestanti. Non si confonda chi esercita quel diritto con chi sceglie la violenza».

La conclusione è un richiamo netto allo Stato di diritto: «La violenza ha sempre torto. Difendere lo Stato di diritto significa tutelare insieme la sicurezza di chi lavora per garantire l’ordine pubblico e le libertà fondamentali di tutte e tutti».

EB