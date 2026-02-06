Al via le Olimpiadi Milano-Cortina: la cerimonia d’apertura a San Siro

TERMOLI. La Fiamma Olimpica ha concluso il suo viaggio arrivando, ieri sera giovedì 5 febbraio a Milano. Quel un filo luminoso che ci ha accompagnato in questi mesi, ha collegato persone, comunità e territori, trasformando un gesto sportivo in un racconto condiviso. Nel primo giorno del 2026, il suo passaggio nel Molise ha illuminato Termoli, facendo respirare a cittadini e famiglie il senso di una partecipazione collettiva. In quell’occasione, cinque tedofori locali hanno guidato la torcia lungo le vie principali, trasformando la corsa in un momento di comunità e di orgoglio territoriale.

Tra i nomi dei portatori della Fiamma sono spiccate figure che hanno rappresentato il legame tra identità locale e valori olimpici: tra loro Anna Meo, Andrea Pacilli, Giuseppe Marinelli a Padova, insieme a Barbara Morena di Guglionesi, che ha portato la torcia anche a Salerno, estendendo il racconto del Molise ad altre piazze. Ogni passo dei tedofori è simbolo di impegno e partecipazione, capace di trasformare una staffetta in un momento di riflessione e condivisione.

Con l’arrivo della torcia in piazza Duomo nella serata di ieri, la fiamma ha concluso il suo viaggio e oggi, raggiungerà San Siro per la cerimonia d’apertura.

Il titolo scelto per la Cerimonia è Armonia. La Fondazione Milano Cortina spiega: «È un concetto universale che diventa racconto visivo ed emozionale. Un viaggio tra arte e innovazione, natura e città, tradizione e futuro. Un omaggio all’Italia e ai suoi valori, capace di unire la forza evocativa della nostra storia e della nostra cultura con lo spirito Olimpico». Armonia, quindi, sarà il filo conduttore di una narrazione che alle Olimpiadi intreccia «fantasia e bellezza, Leonardo e i grandi inventori, il design e il gusto italiano, la musica e l’eleganza. Un racconto corale che celebra il talento italiano in tutte le sue forme: dagli artisti agli atleti, fino ai giovani che costruiscono il domani».

La cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 vedrà esibirsi artisti internazionali di grande successo e artisti italiani celebri in tutto il mondo. C’è grande attesa per la cinque volte vincitrice ai Grammy Award Mariah Carey. Ma anche per la voce italiana più famosa all’estero: Laura Pausini. Si esibiranno anche Andrea Bocelli e Ghali. Ma l’elenco dei nomi confermati comprende anche gli attori italiani Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilda de Angelis, la mezzosoprano Cecilia Bartoli e il pianista cinese Lang Lang. Fondazione Milano Cortina ha confermato che ci sarà anche un tributo a Giorgio Armani, «simbolo dell’eccellenza italiana e amico dello sport, che coniuga creatività, rigore e passione per i valori che ci rendono orgogliosi».

La magia dello sport prende forma in ogni gesto, in ogni gara, in ogni curva delle piste e delle piste di ghiaccio. Milano, città vibrante e metropolitana, e Cortina, regina delle Dolomiti, diventano il palcoscenico dove si intrecciano fatica, talento e resilienza. Le competizioni – dallo sci alpino al biathlon, dallo snowboard al pattinaggio artistico e di velocità, fino allo ski mountaineering, sport al debutto olimpico – offrono uno spettacolo che va oltre lo sport, raccontando storie di passione e dedizione.

L’inizio delle Olimpiadi non è solo un momento di cerimonia. È una celebrazione dei valori universali dello sport: il rispetto per l’avversario, la determinazione, la capacità di superare limiti personali. Ogni atleta che scende in pista porta con sé anni di preparazione e sacrificio, ma insieme agli spettatori e alle comunità che li osservano diventa testimone di una narrazione condivisa, che parla di identità, appartenenza e sogni comuni.

Il significato di questi Giochi emerge anche nella loro dimensione culturale e sociale: le competizioni collegano città, territori e comunità lontane tra loro, mentre la Fiamma, partita da Olimpia e giunta fino alle nostre piazze, rimane simbolo tangibile di unità, speranza e partecipazione collettiva. Dal Molise alle montagne di Cortina, ogni tappa e ogni gara ricordano che lo sport può essere linguaggio universale, capace di illuminare le nostre vite e far emergere valori che trascendono il risultato della competizione.

Così, mentre la torcia ha lasciato il Molise e le gare iniziano a Milano e nelle Dolomiti, resta viva la consapevolezza che le Olimpiadi non sono solo medaglie, record o spettacolo. Sono momenti di cultura, memoria e partecipazione, in cui la fatica diventa bellezza, la disciplina diventa esempio e la passione diventa comunità. Ogni passo della Fiamma, ogni tedoforo e ogni città attraversata ci ricordano che questi Giochi parlano anche di noi, di chi osserva, partecipa e sogna insieme.

Alberta Zulli