Allarme truffe agli anziani: la sindaca Pedrazzi invita alla massima prudenza

MORRONE DEL SANNIO. Si moltiplicano in questi giorni i tentativi di truffa ai danni dei cittadini più vulnerabili, con particolare attenzione rivolta agli anziani che vivono soli o in zone periferiche del paese. A segnalarlo è la sindaca di Morrone del Sannio, Stefania Pedrazzi, che ha diffuso un avviso urgente alla popolazione dopo le prime segnalazioni arrivate in Comune e ai Carabinieri.

Secondo quanto riferito, sconosciuti si presentano alle abitazioni qualificandosi come presunti corrieri di Poste, sostenendo di dover consegnare pacchi, ritirare documenti o verificare dati personali. Una strategia ormai nota, ma che continua a mietere vittime soprattutto nei piccoli centri, dove la fiducia e la familiarità tra residenti possono trasformarsi in un punto debole. L’obiettivo dei malintenzionati è sempre lo stesso: entrare in casa, individuare denaro, gioielli o altri beni di valore e allontanarsi rapidamente prima che la vittima si renda conto dell’inganno.

La sindaca Pedrazzi ha scelto toni netti: «Invito tutti i cittadini, in particolare gli anziani, a non aprire la porta a chi non conoscono e a diffidare di chiunque si presenti senza preavviso. In caso di dubbi o comportamenti sospetti, chiamate immediatamente i Carabinieri. La sicurezza della nostra comunità è prioritaria e nessuno deve sentirsi solo di fronte a questi episodi».

Il Comune ricorda che i corrieri ufficiali non chiedono mai di entrare nelle abitazioni per verifiche o controlli e che nessun ente pubblico invia personale senza comunicazioni preventive. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini a segnalare tempestivamente ogni episodio, anche solo tentato, per agevolare l’identificazione dei responsabili.

In un territorio come quello di Morrone del Sannio, dove la rete sociale è un presidio fondamentale, l’appello dell’amministrazione punta a rafforzare la vigilanza reciproca: vicini, parenti e conoscenti sono invitati a prestare attenzione agli anziani soli, soprattutto nelle ore pomeridiane, quando i truffatori tendono a colpire con maggiore frequenza.

L’allerta resta alta, ma la collaborazione tra cittadini, Comune e Carabinieri può fare la differenza. E la sindaca Pedrazzi lo ribadisce: «La prevenzione è la nostra arma più efficace. Non esitate a chiedere aiuto»

EB