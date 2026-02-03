Alle 22 la statale Bifernina sarà chiusa per i controlli ai viadotti, riapre mercoledì alle 6

BASSO MOLISE. La sicurezza dei viadotti sul Liscione e su Guardialfiera torna stasera al centro della programmazione Anas, con l’avvio della nuova campagna di indagini e prove strutturali sulla strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno”, l’arteria che tiene insieme costa, cratere interno e dorsale adriatica. Le verifiche riguardano i viadotti Molise I e Molise II e impongono la chiusura notturna del tratto compreso tra il km 47,600 (svincolo Casacalenda) e il km 60,800 (svincolo Diga del Liscione) dalle 22:00 di questa sera, martedì 3 febbraio, alle 6:00 di domani, mercoledì 4. Una seconda notte di interdizione – dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 – scatterà solo in caso di necessità, qualora le prove di carico sugli impalcati richiedessero ulteriori approfondimenti.

Durante le operazioni, la circolazione sarà garantita da una rete di percorsi alternativi che ridisegna per una notte la geografia dei collegamenti tra Termoli e Campobasso: chi proviene da A14–Termoli in direzione Campobasso dovrà deviare sulla SS 87 fino a Casacalenda e poi sulla SS 748 con rientro al km 47+600; da Guglionesi e dagli svincoli limitrofi verso Campobasso si uscirà al km 68+400 (Larino) imboccando la SP 137, quindi SS 87, SS 748 e rientro al km 47+600; da Campobasso verso Termoli si dovrà lasciare la 647 allo svincolo Casacalenda–Lupara (km 47+600), percorrere la SS 748 fino a Casacalenda e poi la SS 87; da Napoli–Benevento verso Pescara–A14 si proseguirà sulla SS 17 fino al km 180+400 per immettersi sulla SS 650; da Bojano–Campobasso verso Pescara–A14 si devia allo svincolo Fossalto (km 22+500) per imboccare la SS 747 e poi la SS 650. Per i collegamenti da e per Guardialfiera resta attiva la bretella regionale tra lo svincolo del paese e l’innesto con la SS 748. Tutto l’itinerario alternativo è segnalato con apposita segnaletica verticale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza e ricorda che le condizioni del traffico sono consultabili in tempo reale tramite l’app “VAI”, mentre il servizio clienti “Pronto Anas” risponde al numero verde 800.841.148.

Un intervento programmato, certo, ma che tocca uno dei tratti più delicati della viabilità molisana: la Fondo Valle del Biferno resta un’infrastruttura strategica, un asse che regge la continuità dei collegamenti tra Termoli, il basso Molise, il cratere interno e l’intera dorsale adriatica. Ogni verifica sui suoi viadotti non è un semplice adempimento tecnico, ma un passaggio obbligato per garantire sicurezza, affidabilità e futuro a una delle arterie che più definiscono la mobilità e la tenuta territoriale del Molise.