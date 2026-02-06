Allerta meteo gialla anche sul Molise, venti in rinforzo

TERMOLI. La nuova perturbazione atlantica che, secondo il Dipartimento della Protezione Civile, attraverserà gran parte del Centro‑Sud con piogge diffuse, rovesci intensi, venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte, coinvolgerà anche il Molise, inserito nel ramo meridionale del sistema frontale che dal Tirreno si estenderà verso l’Adriatico.

Nel quadro nazionale delineato dall’avviso meteo, la regione rientra tra i territori interessati soprattutto per gli effetti combinati di vento e mareggiate, mentre le precipitazioni, pur non paragonabili ai picchi attesi su Toscana, Lazio o Campania, potranno risultare localmente intense sui settori appenninici e collinari, con possibili criticità idrogeologiche nei comuni già caratterizzati da instabilità diffusa.

Il rinforzo dei venti occidentali avrà ripercussioni dirette anche sul Molise, con raffiche significative sui crinali del Matese e delle Mainarde, disagi alla viabilità sulle principali direttrici interne e condizioni avverse lungo la costa, dove il moto ondoso in aumento potrà generare mareggiate tra Termoli e Campomarino, in linea con quanto previsto per l’intero versante tirrenico e parte dell’Adriatico centro‑meridionale.

