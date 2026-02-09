Ambiente Basso Molise riparte dal Fratino: formazione, tutela e un nuovo anno di monitoraggi

TERMOLI. Nel Basso Molise, dove ogni tratto di costa è un equilibrio delicato tra natura, turismo e pressioni urbanistiche, il ritorno del corso di identificazione, monitoraggio e censimento del Fratino non è un semplice appuntamento tecnico: è un atto politico, un gesto di presidio civile, un richiamo alla responsabilità collettiva. Ambiente BassoMolise rilancia la formazione 2026 con un percorso gratuito, aperto, pensato per ampliare la rete di volontari che negli ultimi anni ha rappresentato l’unico vero baluardo contro l’erosione culturale e ambientale delle nostre spiagge.

Il programma si articola in due giornate chiave. Sabato 14 febbraio, alle 9.30, il Centro di Educazione Ambientale di Petacciato Marina accoglierà i nuovi volontari: un momento di alfabetizzazione naturalistica ma anche di consapevolezza civica, perché conoscere il Fratino significa comprendere la fragilità del litorale, la necessità di una gestione ordinata delle spiagge, l’importanza di un turismo che non divori ciò che lo rende attrattivo. Sabato 21 febbraio, sempre alle 9.30, la scena si sposterà sulla spiaggia nord di Termoli, ingresso “La Fregata”, per l’avvio operativo del Censimento 2026: un rito laico che segna l’inizio della stagione riproduttiva e che negli anni ha permesso di documentare criticità, abusi, successi e fallimenti delle politiche costiere.

Il Fratino, Anarhynchus alexandrinus, non è un dettaglio naturalistico: è una specie rigorosamente protetta dalla Convenzione di Berna, un indicatore ecologico riconosciuto a livello europeo, un parametro per l’assegnazione della Bandiera Blu. Le sue zampe sottili, le macchie nere sulla fronte e dietro gli occhi, la sua capacità di mimetizzarsi tra sabbia e detriti raccontano un ecosistema che sopravvive solo se rispettato. Dove il Fratino nidifica, la spiaggia è sana; dove scompare, la costa è già compromessa.

Il corso coinvolge i Comuni di Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli: territori che negli ultimi anni hanno alternato buone pratiche, ritardi, conflitti e aperture. La presenza dei volontari ha spesso supplito a carenze strutturali, segnalando nidi, proteggendo dune, dialogando con amministrazioni e operatori balneari. La formazione 2026 arriva in un momento decisivo: erosione costiera, pulizie meccanizzate fuori stagione, pressioni turistiche e cantieri sulle dune continuano a minacciare un equilibrio già fragile.

Le iscrizioni sono aperte fino al 12 febbraio: un invito diretto a chi vuole trasformare la propria presenza sulla spiaggia in un gesto di tutela concreta. Perché il Fratino non si salva con le dichiarazioni, ma con occhi vigili, mani operative e una comunità che sceglie di difendere il proprio territorio.

Il Basso Molise, ancora una volta, risponde. E lo fa partendo da un piccolo uccello che, da anni, è diventato la cartina di tornasole della nostra capacità di custodire ciò che abbiamo.

EB