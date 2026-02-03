martedì 3 Febbraio 2026
Ambiente e salute, Primiani (M5S): «Roberti e l’Asrem rispondano sull’inceneritore del Cardarelli»

CAMPOBASSO. Da otto anni il Cardarelli vive in una zona grigia che nessuna istituzione ha ancora voluto illuminare. Dal 2018, quando il vecchio forno inceneritore fu dismesso per obsolescenza, l’ospedale regionale è privo di un impianto interno per lo smaltimento dei rifiuti sanitari speciali. Da allora tutto è affidato a ditte esterne, con costi crescenti e un vuoto strutturale che oggi torna a pesare mentre un progetto di termodistruzione avanza tra atti scarni, studi preliminari generici e un silenzio istituzionale che non rassicura né i cittadini né chi, in Consiglio regionale, chiede trasparenza.
Il portavoce del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani, riporta il tema al centro del dibattito con una nuova interrogazione urgente indirizzata al presidente della Regione, Francesco Roberti, e firmata anche dai colleghi Andrea Greco e Roberto Gravina. L’obiettivo è chiarire lo stato dell’arte di un iter che, dal 2020, procede senza mai approdare a un confronto pubblico sui rischi ambientali e sanitari.
Nell’agosto di quell’anno, infatti, l’Asrem pubblicò un avviso per un project financing destinato alla progettazione, costruzione e gestione di un nuovo sistema di raccolta e termodistruzione dei rifiuti ospedalieri regionali, con manutenzione dell’impianto previsto nell’area del Cardarelli. All’avviso rispose un solo operatore, proponendo un inceneritore statico multistep. La commissione giudicò l’offerta idonea e nel dicembre 2021 arrivò l’approvazione del progetto definitivo.
Ma già allora, sottolinea Primiani, le criticità erano evidenti: lo studio di pre-fattibilità ambientale era definito “generico”, privo di dati puntuali sulle emissioni, basato su promesse di tecnologie “di nuova generazione” senza alcuna verifica indipendente. Mancavano – e mancano tuttora – gli esiti delle Valutazioni di impatto ambientale, dei pareri sanitari e delle autorizzazioni necessarie, soprattutto alla luce dell’aumento dei rifiuti sanitari registrato nel post-pandemia. Non è chiaro neppure se l’impianto sarà destinato esclusivamente ai rifiuti molisani o se potrà trattare anche flussi extra-regionali, con conseguenze dirette sul carico emissivo e sulla sostenibilità complessiva dell’opera.
“Già nella scorsa legislatura – ricorda Primiani – avevo sollevato il tema per garantire che ogni passaggio fosse svolto nel pieno rispetto delle norme e della tutela della salute pubblica. Da allora nulla è cambiato. Per questo chiediamo risposte immediate e documentate”.
L’interrogazione chiede tre punti chiari:

  • lo stato attuale del procedimento;
  • gli esiti dei pareri ambientali e sanitari;
  • la quantità e la provenienza dei rifiuti che il termovalorizzatore sarà chiamato a trattare.

“Non arretrerò di un passo – afferma il portavoce M5S –. Salute e ambiente non sono variabili negoziabili. Sono la priorità. Se chiedere chiarimenti è un dovere, fornire risposte inequivocabili è un obbligo per chi governa. I cittadini hanno diritto a sapere cosa si sta costruendo nel cuore dell’area ospedaliera del capoluogo e quali conseguenze potrà avere sulla loro vita”.
Nel frattempo, il Cardarelli continua a operare senza un impianto interno, mentre il progetto di termodistruzione resta sospeso tra atti approvati, studi insufficienti e una trasparenza che, secondo Primiani, non è più rinviabile.

