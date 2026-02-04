Antonacci replica agli attacchi: «Sulla legalità e trasparenza parlo solo con i fatti»

GUGLIONESI. Il sindaco di Guglionesi, Leo Antonacci, rompe il silenzio dopo settimane di polemiche e attacchi personali. In una lunga dichiarazione, il primo cittadino respinge le accuse mosse dal consigliere Vaccaro, sottolineando la sua lunga carriera politica, la correttezza amministrativa e l’impegno quotidiano a servizio della comunità. Antonacci definisce “offensive” le critiche che lo hanno etichettato come parte di una “casta” politica, chiarisce la sua posizione rispetto alla Finmolise e difende con fermezza la propria reputazione e quella dei colleghi sindaci del territorio.

«Molto spesso sto zitto… qualche volta anche NO!

Subire attacchi che vanno oltre il campo politico, che sfociano nell’offesa personale, nella mia lunga militanza politica, ne ho subiti tanti, ma alla lunga, proprio non ci si abitua.

Essere tacciato di far parte di una “casta” politica, insieme a tanti altri sindaci di espressione politica diversa, dal centrodestra al centrosinistra, in uno dei pochi esempi di amministrazione senza frontiere, dove l’unico interesse è quello del territorio, francamente non lo consento. Lo trovo particolarmente offensivo non solo nei miei confronti, ma anche verso quei sindaci che quotidianamente svolgono il proprio ruolo, risolvendo problemi delle comunità, lavorando 365 giorni l’anno, e costruendo relazioni personali che solo un sindaco può avere.

Non lo consento a chi, senza titolo, si ostina a dare lezioni di legalità e trasparenza, dimenticando che in oltre vent’anni di militanza politica, eletto per ben tre volte sindaco – unico con elezione diretta ad esserci riuscito – e ricoprendo altri importanti ruoli apicali in enti territoriali, mai sono stato sfiorato da qualsivoglia procedura giudiziaria.

Quando si parla di me in materia di legalità e trasparenza, consiglio una sana “sciacquata di bocca” con potente collutorio!

Ancora oggi il consigliere Vaccaro continua a sputare sentenze, alternandosi tra inquisitore e giudice, con semplicità e superficialità sconvolgenti, senza alcun titolo. È talmente accecato dal non aver potuto indossare la tanto agognata fascia, che inventa situazioni che mai rispecchiano la realtà dei fatti. Tutto questo per sopravvivere e alimentare un tribunale mediatico che, pian piano, lo sta abbandonando.

Se la strategia suggerita dai suoi “consiglieri” è quella di logorarmi con ricostruzioni fantasiose, il consigliere e i suoi suggeritori cascano male. Sono carne troppo dura per i loro denti!

Dopo la già pessima figura della convocazione roboante di un Consiglio Comunale per discutere la mia presunta incompatibilità, la discussione si è conclusa con il classico “fico secco”, perché la casistica non era riconducibile alla mia persona.

Oggi, parlando di atti dell’Unione dei Comuni per salvaguardare la mia posizione, il consigliere Vaccaro dimentica di considerare che:

La norma non è retroattiva e quindi non riferibile alla mia posizione. Il procedimento ANAC non terrà conto dell’ultimo deliberato unionale, chiuso il 19 gennaio, ben prima della variazione statutaria dell’Unione. Ho già smentito direttamente all’ANAC le accuse infondate sul mio compenso in Finmolise, dimostrando che mai ho ricoperto il ruolo di amministratore delegato né percepito euro aggiuntivi. Eventuali valutazioni future dell’ANAC terranno conto solo delle mie dimissioni da consigliere dell’Unione dei Comuni del 2 dicembre 2025, regolari secondo l’art. 22 dello statuto.

Al momento, resto in attesa del pronunciamento dell’autorità, fiducioso di poter continuare a ricoprire ruoli che il popolo e le nomine hanno conferito. In via prudenziale, il compenso della Finmolise è stato sospeso.

Continuerò a lavorare con passione e dedizione, convinto che i risultati concreti facciano sempre la differenza.

Concludo con una richiesta: trasparenza e rispetto per i cittadini di Guglionesi, che hanno il diritto di conoscere i fatti come realmente stanno, senza distorsioni e presunzioni.

Questi chiarimenti li dovevo alla mia famiglia, al gruppo di Guglionesi nel Cuore, ai cittadini che mi conoscono e, in parte, anche a me stesso. Continuo a dedicarmi al bene della comunità, con la passione di sempre, per tanto tempo ancora!».

AZ