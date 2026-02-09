Attentato incendiario all’auto di un consigliere a Torremaggiore, solidarietà dal sindaco

TORREMAGGIORE. Solidarietà al consigliere comunale Francesco Mele dopo il vile attentato incendiario.

«A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale – dichiara il sindaco Emilio Di Pumpo – esprimo la più ferma condanna e la massima solidarietà al consigliere comunale di Torremaggiore, Francesco Mele, vittima la scorsa notte di un vile attentato incendiario che ha distrutto la sua autovettura».

Un episodio gravissimo, che colpisce un rappresentante delle istituzioni e, con lui, l’intera comunità, tentando di incrinare la serenità di una città riconosciuta in tutta la provincia di Foggia come terra laboriosa, composta da persone oneste e perbene. «Torremaggiore – prosegue il sindaco – non accetta né accetterà mai intimidazioni di questa natura: la nostra comunità ha radici solide, valori chiari e una storia che parla di coesione e dignità».

Al consigliere Mele viene ribadita «la piena vicinanza dell’Amministrazione e il massimo supporto umano e istituzionale». Il sindaco affida infine un messaggio di fiducia nel lavoro investigativo: «Siamo certi dell’impegno attento e costante delle Forze dell’Ordine, affinché i responsabili vengano individuati al più presto e assicurati alla giustizia. Nessun atto intimidatorio potrà mai condizionare la vita democratica della nostra città». Torremaggiore risponde unita, con la forza delle sue istituzioni e dei suoi cittadini.