Bit Milano: la ministra Santanchè allo stand del Molise

MOLISE. Brain Art e Nomadi Digitali stupiscono la Ministra del Turismo Daniela Santanchè. Alla Bit in corso a Milano, nello stand della Regione Molise, la Santanchè è stata accolta dal Consigliere Regionale Fabio Cofelice Delegato a Turismo e Cultura, ed ha potuto vivere in prima persona l’esperienza immersiva di Brain Art, il progetto che attraverso una avanzata tecnologia, grazie all’utilizzo di specifici sensori, incamera le emozioni e le sensazioni derivanti dalla visione di un opera o un paesaggio, oppure dall’assaggio di un prodotto, trasformando così l’attività elettrica del cervello in opere d’arte.

Un’ esperienza unica che ha permesso di rendere tangibile l’attività della mente offrendo alla Ministra un racconto del Molise dall’alto impatto emotivo.

Il momento è stato importante anche per presentare il progetto ‘Nomadi Digitali’ concepito e sviluppato per puntare allo sviluppo del territorio in chiave economica e turistica.

“Per il progetto Nomadi Digitali abbiamo finanziato sette Comuni affinché in Molise si possa venire non solo come turisti ma come parte integrante delle nostre comunità. Per realizzare questo obiettivo siamo affiancati anche da una azienda con una rete internet altamente competitiva in Europa”, questo quanto dichiarato dal Consigliere Fabio Cofelice.

“Oggi siete ZES – ha intanto dichiarato la Ministra Santanchè – che vuol dire essere più attrattivi per gli investimenti, oltre a poter beneficiare di uno snellimento e una semplificazione della macchina burocratica; nella fiscalizzazione. Mentre il progetto dei Nomadi Digitali è molto importante perché ormai con il Digitale non esiste un unico luogo fisico prescelto, ma si può andare ovunque esistano le possibilità per operare”.

