Borse di studio e premi di laurea per i figli dei lavoratori del commercio e del turismo

CAAMPOBASSO. Si è svolta ieri, presso la sede degli Enti Bilaterali in Contrada Colle delle Api, la cerimonia di consegna dei Premi di Laurea e delle Borse di Studio promossi dall’Ente Bilaterale Regionale Commercio (EBRAC) e dall’Ente Bilaterale Regionale Turismo (EBRAT). L’iniziativa rientra nel Piano di Sviluppo 2025/2026 e vuole valorizzare i figli dei dipendenti delle imprese aderenti, premiando l’impegno scolastico e accademico.

Gli Enti Bilaterali, frutto della collaborazione tra Confcommercio Molise e le principali sigle sindacali di settore (Filcams‑Cgil, Fisascat‑Cisl e Uiltucs‑Uil), hanno sottolineato come la formazione dei giovani rappresenti un investimento strategico per lo sviluppo del territorio.

Durante la cerimonia, i vertici degli Enti hanno ribadito l’importanza della bilateralità e della collaborazione tra imprese e lavoratori. Irene Tartaglia, direttore di Confcommercio Molise e vicepresidente di EBRAC, ha dichiarato: «Per Confcommercio, la bilateralità è fondamentale: essere al fianco delle imprese significa, contemporaneamente, essere al fianco dei lavoratori. Con questi premi riconosciamo il valore di un contratto collettivo che sia realmente rappresentativo delle categorie che operano sul nostro territorio».

Daniele Capuano, presidente EBRAC per Filcams‑CGIL, ha aggiunto: «Quando gli Enti Bilaterali operano con serietà, riescono a realizzare progetti perfetti per i lavoratori, migliorando le condizioni economiche e professionali nel commercio e nel turismo».

Carlo Durante, presidente EBRAT‑FIPE Confcommercio, ha sottolineato: «La bilateralità è la collaborazione concreta tra aziende e dipendenti. Questa manifestazione dimostra che la sinergia sul territorio è il metodo più efficace per mantenere un contatto diretto con tutto il mondo del lavoro».

L’iniziativa si colloca in un contesto di rafforzata collaborazione tra le parti sociali, confermato dal recente incontro a Roma tra Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Dall’incontro sono emersi punti chiave per contrastare i “contratti pirata”, difendere salari e tutele dei lavoratori e promuovere la concorrenza leale tra imprese, sottolineando il ruolo centrale della bilateralità nel modernizzare le relazioni sindacali e offrire servizi concreti come borse di studio e percorsi formativi.

Gli Enti Bilaterali molisani confermano l’impegno a proseguire con tavoli di lavoro tematici e progetti strutturati, affrontando le sfide del mercato del lavoro, della sicurezza e della produttività, a dimostrazione di come il modello Confcommercio‑Sindacati possa coniugare crescita economica e coesione sociale sul territorio.

AZ