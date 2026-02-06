Campomarino e il mare: «Che fine ha fatto il legame?»

CAMPOMARINO. Termoli e San Salvo si candidano a Capitale d’Italia del mare. È una notizia che può far nascere invidia e, per qualcuno, anche amarezza. La tristezza e il rammarico che è nato in me non potrebbero descriverli neanche la penna più famosa al mondo.

Bisogna riconoscere, però, che sono due città che hanno dimostrato progettualità e visione strategica. Auguro con tutto il cuore che una di loro possa vincere e conquistare visibilità e posizionamento nazionale. Speriamo che sia Termoli: lo so, il campanilismo ha i suoi difetti, ma è anche un sentimento che parla di appartenenza.

E allora mi chiedo: che fine ha fatto Campomarino?

La Campomarino che, con il locale Le Calide, faceva venire Mina, Ornella Vanoni, i Dick Dick e tanti cantanti famosi. Che fine hanno fatto quelle gru che facevano nascere palazzi come funghi e quel lungomare che d’estate si riempiva di giovani fino al mattino? La Campomarino che a Pasquetta si riempiva a tal punto che era impossibile attraversare il centro in macchina. Di tutto questo, oggi, è rimasto soprattutto il ricordo. Ed è qui che il rammarico pesa.

Eppure il riscatto è possibile. La natura ci ha dato tanto: 6 km di spiaggia sabbiosa e cristallina e un entroterra ampio e pianeggiante. Ciò che manca è il coraggio dei giovani: quelli che sono rimasti, quelli con radici forti, pronti a prendersi la responsabilità di amministrare il paese.

A voi rivolgo un appello: imparate dagli errori della mia generazione. Eravamo animati da buone intenzioni, ma spesso ci siamo fatti catturare da un sistema che finisce per servire ambizioni personali, alimentando rancore e divisioni, ripetendo sempre gli stessi schemi.

Campomarino ha bisogno della vostra energia e delle vostre idee pulite. Non fate l’errore di affidarvi a chi ha già governato e si vanta dei “tanti voti”: troppo spesso sono voti di dipendenza, non di stima, e il loro prezzo lo paga la comunità. Chi ha fatto parte di quel sistema difficilmente vorrà cambiarlo davvero.

Servono giovani che sentano il paese come casa: che hanno sofferto per il porticciolo mai decollato, per il confronto con i porti vicini cresciuti, per il degrado della pineta e per l’incendio che l’ha ferita; giovani che provano vergogna per l’odore di fogna che da 25 anni accoglie i turisti al lido; giovani che non accettano più rapporti malsani tra amministrazione e interessi edilizi, dannosi per il paese e anche per chi investe onestamente.

Siete la speranza di un cambiamento vero. Parlate, organizzatevi, fate circolare le vostre idee: meritano ascolto. Raggiungete quel 50% di cittadini liberi che non vota più perché non si riconosce in questo modo di amministrare.

Non abbiate paura di fallire: un giorno l’unico rimpianto sarà non aver fatto nulla per fermare il lento declino di Campomarino.

Umberto Di Labbio