Campomarino scuola ‘polo’ del Basso Molise: avviata la formazione per i docenti di nuova immissione

CAMPOMARINO. Lo scorso 30 gennaio l’Istituto omnicomprensivo di Campomarino ha segnato una tappa storica per il sistema educativo del territorio, assumendo per la prima volta il ruolo di scuola polo per il Basso Molise per la formazione dei docenti neo-immessi in ruolo.

L’istituzione scolastica, guidata dal dirigente prof. Guido Rampone, diventa così punto di riferimento operativo per un segmento strategico del sistema formativo regionale.

Un riconoscimento importante, frutto di una progettazione solida e di una capacità organizzativa che l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise ha ritenuto pienamente adeguata a sostenere una funzione di coordinamento così rilevante.

L’inserimento di Campomarino nella rete delle scuole polo regionali – insieme a Trivento per il Medio Molise e Campobasso per l’Alto Molise – rafforza una visione territoriale equilibrata e integrata della formazione, capace di valorizzare competenze e risorse locali.

L’incontro di apertura si è svolto in un contesto di ampio respiro nazionale grazie alla diretta streaming curata da INDIRE, che ha collegato l’Auditorium di Campomarino con sedi ministeriali di tutta Italia.

Un momento di accoglienza e orientamento che ha coinvolto complessivamente circa 48.000 docenti neoassunti, chiamati ad avviare un percorso che va ben oltre gli adempimenti formali, configurandosi come un vero investimento sulla professionalità docente.

Nel corso dei lavori, rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, tra cui Antonella Tozza e Maria Lucia Taverna, hanno illustrato le linee portanti dell’anno di formazione e prova, mentre le esperte INDIRE hanno approfondito il ruolo del portfolio digitale, strumento chiave per documentare competenze, riflessione professionale e sviluppo continuo.

Il percorso formativo, ridefinito dalle recenti riforme normative, prevede un impegno complessivo di 50 ore, articolate in modo equilibrato tra teoria e pratica: 6 ore di incontri istituzionali, 12 ore di laboratori formativi curati dalla scuola polo, 12 ore di attività peer to peer basate sull’osservazione reciproca tra docente e tutor, e 20 ore di formazione online sulla piattaforma Indire, integrate da laboratori specifici attraverso il portale “Scuola Futura”.

Sotto il coordinamento della scuola polo di Campomarino, i docenti neoassunti avranno inoltre accesso a percorsi innovativi dedicati alle tecniche di comunicazione e al multilinguismo, progettati per rispondere alle sfide educative contemporanee e ai bisogni di una scuola sempre più inclusiva e dinamica.

Questa nuova centralità dell’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino non rappresenta soltanto un traguardo per la singola istituzione, ma un valore aggiunto per l’intero Basso Molise.

La scuola si conferma infatti come presidio di competenza, innovazione e supporto, capace di accompagnare i nuovi insegnanti in una fase decisiva del loro percorso professionale.

Come sottolineato dallo stesso dirigente scolastico, prof. Guido Rampone, «Questo risultato dimostra come una progettazione efficace possa trasformarsi in un’opportunità concreta di crescita per tutta la comunità scolastica del territorio».

Un segnale forte di fiducia nella scuola come motore di sviluppo culturale e professionale.

