Caos nelle adozioni dei cani: passaporti ancora fermi e controlli dei Nas

TERMOLI. La vicenda dei cani adottati da famiglie tedesche scuote Larino e Termoli. Nonostante le pratiche completate e i passaggi di proprietà ufficiali, i passaporti UE restano fermi negli uffici dell’Asrem Molise, mentre controlli dei NAS e dei veterinari sollevano nuovi interrogativi sul rispetto delle normative sul benessere animale.

Una petizione scritta in tedesco, firmata da adottanti tedeschi, ha acceso i riflettori su una situazione che l’associazione Oipa definisce paradossale e dannosa per gli animali. Da settimane, l’associazione ha presentato regolare richiesta per il rilascio dei passaporti UE di dieci cani – con altre due pratiche in corso – destinati a famiglie in Germania. Tutta la documentazione è stata consegnata secondo la normativa europea e nazionale, le stesse procedure applicate negli anni senza problemi. I passaporti risultano già compilati, timbrati e firmati dai veterinari Asrem e il passaggio di proprietà è registrato: i cani appartengono a tutti gli effetti ai nuovi adottanti.

Eppure i documenti non vengono consegnati, mettendo a rischio la partenza prevista per il 13 e 14 febbraio 2026. La situazione genera conseguenze operative e economiche rilevanti: i contratti con gli staffettisti prevedono il pagamento anche se il viaggio non parte per cause non imputabili all’associazione, mentre la staffetta tedesca richiede la comunicazione dei numeri dei passaporti entro dieci giorni dalla partenza. Senza i documenti, questi obblighi non possono essere rispettati, con penali certe.

Il blocco comporta inoltre un danno erariale: i Comuni continueranno a sostenere i costi di mantenimento dei cani già adottati, generando una spesa pubblica ingiustificata. La motivazione trapelata appare paradossale: i cani, essendo “di proprietà”, non potrebbero partire. Ma è proprio il passaggio di proprietà, certificato dai veterinari Asrem, a costituire requisito necessario per l’espatrio.

Tra i cani coinvolti c’è Nemo, 11 anni, otto dei quali trascorsi in canile. La sua famiglia tedesca lo aspetta, ma rischia di perdere l’ultima occasione per una vita dignitosa. Il Canile D’Addario di Larino sta per chiudere e i cani saranno trasferiti in una struttura più grande, con inevitabili stress e difficoltà di adattamento, particolarmente rischiosi per gli animali anziani.

«L’effetto di quello che doveva essere solo un accorato appello e un invito dell’Associazione Oipa – Sezione di Termoli, alle Istituzioni a trovare una soluzione condivisa affinchè l’adozione di 16 cani non fosse pregiudicata da cavilli burocratici (peraltro mai prima d’ora esternati nonostante le decine di adozioni già concluse negli scorsi anni), è stato quello invece di subire vere e proprie rappresaglie a danno esclusivo degli animali stessi.

Giorni fa i carabinieri dei NAS con i veterinari dell’Asrem di Termoli hanno sottoposto a controllo il canile D’Addario per la verifica della regolarità dei microchip dei cani presenti nella struttura.

Gli stessi agenti, sempre con i veterinari dell’Asrem, hanno disposto ed eseguito prelievi ematici su tutti i cani richiesti in adozione e di quelli del Comune di Termoli.

Le operazioni di controllo ad avviso dell’associazione sono state eseguite in spregio alla normativa sul benessere degli animali, che impone procedure che non causino dolore o distress inutili, ed è già stato dato mandato al legale dell’associazione perché provveda alle dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

Ciononostante, l’Associazione continua ad esprimere fiducia nelle istituzioni e spera che i controlli disposti ed eseguiti siano comunque propedeutici allo sblocco delle adozioni, auspicando che i cani possano raggiungere presto le famiglie amorevoli che li stanno aspettando».

Per sbloccare la situazione è stata lanciata una petizione su Change.org, firmata da adottanti tedeschi e cittadini italiani, che chiede all’Asrem Molise di consegnare immediatamente i documenti e permettere ai cani di partire come previsto. Mancano pochi giorni al viaggio e ogni ora che passa rende la situazione più difficile e costosa.

