Carabinieri e studenti: un confronto all’insegna della legalità e del ruolo sociale dell’Arma

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Un’aula gremita, l’attenzione alta, la sensazione netta di un incontro che non è semplice “lezione”, ma un tassello concreto di educazione civica vissuta. A Santa Croce di Magliano i Carabinieri hanno dialogato con gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio del Liceo scientifico, trasformando una mattinata ordinaria in un momento di confronto autentico tra giovani e istituzioni.

A rappresentare l’Arma il comandante della Compagnia di Larino, capitano Vincenzo Bazzurri, il comandante della stazione di Santa Croce, maresciallo Matteo Diamilla, e il Comandante della Stazione Carabinieri-Forestali di Sant’Elia a Pianisi, maresciallo Matteo Ciccorelli: tre presenze che raccontano, da sole, la rete di presidio e prossimità che l’Arma garantisce nei paesi del basso Molise. L’incontro, aperto dalla vicepreside Giuseppina Cruceli con i saluti della dirigente Filomena Giordano, ha ribadito il valore della collaborazione tra scuola e forze dell’ordine come strumento di crescita collettiva.

Attraverso un linguaggio diretto, supportato da video e testimonianze, i Carabinieri hanno affrontato temi cruciali per la formazione dei ragazzi: il rispetto delle regole e delle persone, la responsabilità individuale, il valore dell’amicizia, la tutela dell’ambiente, il contrasto al bullismo e ai comportamenti a rischio. Non una lezione frontale, ma un dialogo vero, alimentato dalle domande degli studenti, dalle loro curiosità, dalle loro esperienze quotidiane. È in questo scambio che si è misurata la forza dell’iniziativa: far emergere consapevolezze, sciogliere dubbi, ricordare che la prevenzione nasce dall’ascolto e dalla capacità di chiedere aiuto nei contesti giusti – famiglia, scuola, istituzioni, forze dell’ordine – ogni volta che si intercetta un disagio.

L’appuntamento si inserisce in un percorso educativo più ampio, che punta a rafforzare il legame tra giovani e istituzioni, costruendo una cultura della legalità che non sia solo nozione, ma pratica quotidiana di rispetto reciproco e convivenza civile. A Santa Croce di Magliano, ancora una volta, la scuola si conferma luogo vivo di comunità, e l’Arma dei Carabinieri un presidio non solo di sicurezza, ma di educazione e responsabilità condivisa.