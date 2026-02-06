Carnevale storico di Larino: passione e impegno per creare carri sempre più belli

LARINO. È febbraio. Mese dell’amore e delle maschere, del colore che invade le strade e della creatività che prende vita nei capannoni. E quando si pensa ai capannoni e alle maschere, non si può non immaginare uno dei Carnevali più spettacolari d’Italia, riconosciuto tra i dieci eventi più seguiti e apprezzati a livello nazionale.

Il Carnevale storico di Larino giunge quest’anno alla sua 51ª edizione, con le sfilate in programma il 14 e 15 febbraio e il 21 e 22 febbraio, trasformando la città in un teatro di arte, fantasia e tradizione. Ma ciò che si vede lungo le strade è solo la punta dell’iceberg di mesi di lavoro incessante, un impegno collettivo che coinvolge giovani, maestri artigiani e volontari, uniti dalla passione per la propria comunità e per un patrimonio culturale che affonda radici profonde.

I carri prendono forma all’interno dei capannoni dell’ente fiera, spazi che fino a pochi anni fa ospitavano soltanto la fiera d’ottobre. Oggi, invece, sono laboratori viventi dove le idee si trasformano in strutture imponenti, dove la carta, il legno e le stoffe diventano vere opere scenografiche. Gran parte delle strutture principali è già pronta, mentre le settimane che precedono la sfilata sono dedicate alle rifiniture, agli ultimi dettagli e agli abbellimenti che fanno la differenza. L’utilizzo dei materiali è straordinario: ogni carro richiede 20-25 quintali di carta, modellata, dipinta e assemblata, un lavoro che richiede precisione, pazienza e una dedizione totale.

Il Carnevale di Larino si trasmette di generazione in generazione. I giovani crescono tra colori e forme, imparando tecniche artigianali, assumendo ruoli che richiedono impegno, creatività e disciplina. È un coinvolgimento totale: non si tratta solo di costruire carri, ma di entrare a far parte di una comunità che vive e respira la propria storia. La loro energia, il tempo dedicato e la passione costante testimoniano come questa tradizione sia molto più di una festa: è un vero e proprio laboratorio di cultura, identità e coesione sociale.

Parallelamente, la città mantiene un rapporto vivo con le proprie tradizioni e la propria terra. Celebrazioni storiche come San Pardo o l’allestimento delle luminarie dimostrano quanto la cultura e la memoria collettiva siano centrali nella vita della comunità. Il Carnevale non è solo uno spettacolo; è una celebrazione della storia, del territorio e dell’arte popolare, un momento in cui ogni gesto e ogni dettaglio contribuiscono a rafforzare l’identità locale.

L’esperienza dei maestri larinesi si arricchisce grazie anche al confronto con i grandi Carnevali italiani, da Putignano a Viareggio. Qui si osservano tecniche e soluzioni artistiche di livello nazionale, ma l’originalità e la cifra distintiva di Larino restano sempre evidenti: ogni carro racconta la storia di una comunità, delle sue tradizioni e della sua capacità di innovare senza perdere la propria identità.

Ogni fase della costruzione è testimonianza di passione e dedizione. Dalla progettazione alla realizzazione delle strutture, fino agli ultimi dettagli scenici, nulla è lasciato al caso. Le immagini dei giovani al lavoro, delle mani che modellano la carta, dei colori che prendono vita, mostrano un impegno incessante, un entusiasmo contagioso e una gioia che nasce dal creare insieme. I carri diventano così opere collettive, in cui abilità tecnica, creatività e senso estetico si fondono in una celebrazione che emoziona chiunque vi assista.

La 51ª edizione del Carnevale storico di Larino non è solo un evento: è il cuore pulsante di una comunità, un’occasione in cui la storia, l’arte e la passione prendono forma in maniera spettacolare. Ogni carro, ogni decorazione, ogni gesto racconta il valore della tradizione, la forza della collaborazione e la bellezza di un patrimonio culturale che continua a vivere grazie all’energia instancabile dei suoi giovani protagonisti.

Noi di TermoliOnLine abbiamo avuto il privilegio di incontrare i maestri cartapestai che, con generosità, hanno aperto le porte dei loro laboratori al nostro direttore Emanuele Bracone, che ha incontrato Danilo Marchitto, presidente dell’associazione Larinella. Le immagini sono state realizzate da Nicola Mastrogiuseppe.

AZ