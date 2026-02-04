Caso Costantini, l’avvocato Cecchi: «No a ricostruzioni premature»

TERMOLI. La replica dell’avvocato Paola Cecchi, legale della compagna del compianto Andrea Costantini, arriva come un intervento fermo e necessario in una fase in cui la narrazione pubblica rischia di scivolare oltre i confini della prudenza.

La difesa prende posizione contro l’articolo recentemente pubblicato e le dichiarazioni in esso riportate, giudicate non solo premature ma potenzialmente fuorvianti rispetto al percorso investigativo in corso.

«La vicenda presenta profili di estrema delicatezza e richiede un approccio improntato a particolare prudenza e riservatezza», afferma l’avvocata, che invita a non diffondere letture anticipate o interpretazioni giuridiche non supportate da elementi tecnici.

«La diffusione di affermazioni che anticipano scenari o qualificazioni giuridiche dei fatti rischia di allontanare dall’obiettivo primario dell’indagine, che è l’accertamento della verità sulla base di dati oggettivi e scientifici».

Cecchi ribadisce che ogni valutazione sulle cause e sulla dinamica del decesso potrà essere formulata solo dopo gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura, a partire dagli esami autoptici e dalle ulteriori analisi in corso:

«Ogni diversa ricostruzione divulgata prima di tali esiti resta, allo stato, una mera ipotesi priva di riscontri oggettivi».

La legale rende inoltre noto di aver depositato un’istanza presso la Procura della Repubblica per l’esecuzione di accertamenti ambientali e forensi sul terreno di proprietà di Costantini, ritenendo che tale approfondimento possa «fornire elementi utili e concreti alla comprensione dello stato di ansia e di preoccupazione manifestato dallo stesso in relazione a quel bene».

Un passaggio che mira a completare il quadro investigativo, evitando letture parziali o suggestive.

L’auspicio della difesa è che la Procura valuti con attenzione la richiesta, nell’ambito di una ricostruzione “completa, rigorosa e non frammentaria” dei fatti.

In chiusura, Cecchi richiama la necessità di riportare il dibattito pubblico entro i confini della correttezza informativa e del rispetto dovuto alle persone coinvolte, evitando «narrazioni suggestive che non trovano fondamento negli accertamenti investigativi ufficiali».

Emanuele Bracone