C’è l’impegno a completare la riqualificazione della Capitaneria e la nuova caserma dell’Arma di Larino

TERMOLI. Quattro interventi strategici, quattro tasselli che ridisegnano la mappa della sicurezza in Molise: una nuova caserma dei Carabinieri a Larino, un presidio dei Carabinieri Forestali a San Giuliano del Sannio, una struttura della Guardia di Finanza dedicata al soccorso alpino a San Massimo – completa di elisuperficie – e la riqualificazione edilizia della sede della Capitaneria di Porto di Termoli.

Opere diverse ma unite da un’unica direttrice: rendere più capillare, moderna e funzionale la presenza delle forze dell’ordine in una regione che, tra aree interne fragili e territori esposti, reclama infrastrutture adeguate.

I progetti sono stati presentati questa mattina al convitto Mario Pagano, nel convegno organizzato dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dedicato alle realizzazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Molise, alla presenza del prefetto Michela Lattarulo, del presidente della Regione Francesco Roberti, dell’assessore Michele Marone, dei vertici delle forze dell’ordine e dei tecnici che hanno seguito gli interventi, in una giornata segnata anche dal ricordo di San Giulio d’Orta, patrono dei muratori e degli edili. Due opere – la caserma delle Fiamme Gialle a San Massimo, nel comune che ospita la località sciistica di Campitello Matese, e la ristrutturazione della Capitaneria di Porto di Termoli – saranno completate entro marzo, segnando un cambio di passo concreto.

Più complessi i tempi per Larino, territorio indicato nell’inaugurazione dell’anno giudiziario come area vulnerabile alle infiltrazioni criminali, e per San Giuliano del Sannio, dove il nuovo presidio forestale dovrà rispondere alle esigenze di controllo ambientale e prevenzione del dissesto. “Stiamo cercando di sbloccare le situazioni di stallo”, ha sottolineato il provveditore interregionale Lorenza Dell’Aera, insediata un anno fa e decisa a imprimere continuità operativa dopo anni di rallentamenti.

Il quadro che emerge è quello di un Molise che prova a rafforzare la propria infrastruttura di sicurezza attraverso opere materiali ma anche attraverso una rinnovata attenzione istituzionale: un investimento che non riguarda solo gli edifici, ma la tenuta complessiva del territorio.

