Centro sociale per anziani a Guglionesi chiuso, insorge “Progetto Comune”

GUGLIONESI. La chiusura improvvisa e immotivata del Centro di aggregazione per anziani di Guglionesi non è un semplice atto amministrativo: è una ferita inferta a 75 persone e, con loro, all’intera comunità. L’attuale maggioranza consiliare ha scelto la strada più sbrigativa e più irrispettosa, nascondendosi dietro la scadenza di una convenzione che andava rinnovata con buon senso, responsabilità e rispetto. Bastava correggere la parte relativa al contributo comunale, insufficiente a coprire le utenze, invece si è preferito spegnere il riscaldamento e cambiare la serratura. Un gesto che parla da sé.

Il Centro anziani non è un edificio qualunque: è un presidio sociale, un luogo di relazioni, un punto di riferimento per una fascia di popolazione che rappresenta oltre un quarto dei residenti. Chiuderlo senza un progetto alternativo, senza una sede sostitutiva, senza una visione, significa trattare gli anziani come un problema da rimuovere e non come una risorsa da valorizzare. È un segnale politico grave, che racconta una gestione distante dalla realtà e dalle fragilità del paese.

Mentre Guglionesi affronta una crisi socio-economica profonda, mentre famiglie e attività arrancano, mentre il tessuto sociale si assottiglia, si assiste allo spreco di risorse in interventi marginali, utili solo a distrarre l’opinione pubblica dai problemi veri. E intanto si chiude l’unico luogo che garantiva socialità, compagnia, attività ricreative e culturali a decine di persone.

L’Associazione politico-culturale “Progetto Comune per Guglionesi” non accetterà questa deriva. Il nostro Gruppo consiliare avvierà immediatamente un accesso agli atti per verificare ogni passaggio amministrativo e chiederà la convocazione di un Consiglio comunale monotematico con un obiettivo chiaro: ottenere la revoca del provvedimento di chiusura e il rinnovo della convenzione, aggiornato nelle parti necessarie e finalmente adeguato ai bisogni reali del Centro.

«Difendere il Centro anziani significa difendere la dignità della nostra comunità.

Significa dire che Guglionesi non lascia indietro nessuno.

Significa opporsi a metodi che non ci appartengono.

Giù le mani dal Centro anziani. Guglionesi merita rispetto».

EB